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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – НАТО: Мы должны сохранить 100% принципиальности в противодействии российской агрессии

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Зеленский назвал Россию "самой антиевропейской силой в мире"
Зеленский назвал Россию "самой антиевропейской силой в мире"
Фото: president.gov.ua

21 ноября в обращении к Генеральной ассамблее НАТО президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Альянса признать Россию спонсором терроризма из-за ее агрессии против Украины. Трансляцию вело Общественное.

Речь об этом зашла в связи с обстрелами Россией украинской инфраструктуры, которые Зеленский сравнил с применением оружия массового поражения и назвал "абсолютным преступлением". 

"Мы должны сохранить 100% принципиальности в противодействии российской агрессии. [...] Будет правильно, если вы в своих парламентах признаете Россию государством – спонсором терроризма, как это сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. Будет правильно, если ваши страны будут постоянно усиливать санкции против России", – сказал он.

Президент Украины назвал Россию "полной противоположностью "европейскому сообществу и "самой антиевропейской силой в мире".

"Именно постоянное усиление санкций не будет позволять государству-террористу адаптироваться и находить новые пути обеспечения своего террора. Нужен новый, девятый, санкционный пакет Евросоюза, новые санкции мира против России из-за террора", – объяснил он.

Зеленский считает, что это следует сделать "сразу после ограничения экспортных цен на российские энергоресурсы".

"Будет правильно, если мы сделаем невозможным ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба, когда российские ракеты, иранские дроны и какие-либо другие орудия террора не смогут достичь предназначенной для них мишени", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Латвия, Чехия, Польша, терроризм, Эстония, Литва, санкции, война, террористы, Владимир Зеленский, парламент, обстрелы, война России против Украины, президент, обращение
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