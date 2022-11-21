Зеленский – НАТО: Мы должны сохранить 100% принципиальности в противодействии российской агрессии

Речь об этом зашла в связи с обстрелами Россией украинской инфраструктуры, которые Зеленский сравнил с применением оружия массового поражения и назвал "абсолютным преступлением".

"Мы должны сохранить 100% принципиальности в противодействии российской агрессии. [...] Будет правильно, если вы в своих парламентах признаете Россию государством – спонсором терроризма, как это сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. Будет правильно, если ваши страны будут постоянно усиливать санкции против России", – сказал он.

Президент Украины назвал Россию "полной противоположностью "европейскому сообществу и "самой антиевропейской силой в мире".

"Именно постоянное усиление санкций не будет позволять государству-террористу адаптироваться и находить новые пути обеспечения своего террора. Нужен новый, девятый, санкционный пакет Евросоюза, новые санкции мира против России из-за террора", – объяснил он.

Зеленский считает, что это следует сделать "сразу после ограничения экспортных цен на российские энергоресурсы".

"Будет правильно, если мы сделаем невозможным ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба, когда российские ракеты, иранские дроны и какие-либо другие орудия террора не смогут достичь предназначенной для них мишени", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)