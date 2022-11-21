Зеленский – НАТО: Мы должны сохранить 100% принципиальности в противодействии российской агрессии

Речь об этом зашла в связи с обстрелами Россией украинской инфраструктуры, которые Зеленский сравнил с применением оружия массового поражения и назвал "абсолютным преступлением".
"Мы должны сохранить 100% принципиальности в противодействии российской агрессии. [...] Будет правильно, если вы в своих парламентах признаете Россию государством – спонсором терроризма, как это сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. Будет правильно, если ваши страны будут постоянно усиливать санкции против России", – сказал он.
Президент Украины назвал Россию "полной противоположностью "европейскому сообществу и "самой антиевропейской силой в мире".
"Именно постоянное усиление санкций не будет позволять государству-террористу адаптироваться и находить новые пути обеспечения своего террора. Нужен новый, девятый, санкционный пакет Евросоюза, новые санкции мира против России из-за террора", – объяснил он.
Зеленский считает, что это следует сделать "сразу после ограничения экспортных цен на российские энергоресурсы".
"Будет правильно, если мы сделаем невозможным ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба, когда российские ракеты, иранские дроны и какие-либо другие орудия террора не смогут достичь предназначенной для них мишени", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.