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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сравнил атаки России на украинскую инфраструктуру с применением оружия массового уничтожения

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В результате ударов России из строя выведена почти половина украинской энергосистемы
В результате ударов России из строя выведена почти половина украинской энергосистемы
Фото: pixabay.com

В войне против Украины Россия сделала ставку на геноцидную политику. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 ноября в обращении к Генеральной ассамблее НАТО, которое транслировало "Суспільне".

"Россия сделала ставку на геноцидную политику, и именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. "Убить" электричество, водо- и теплоснабжение – а это и является целью России – это поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения", – сказал он.

Зеленский назвал происходящее "абсолютным преступлением" и заявил о необходимости остановить "террористическую российскую войну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что компании в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. Однако уже 21 ноября в компании признали, что в Киеве ввели экстренные отключения, и графики не работают.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, оружие, война, электричество, террористы, геноцид, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, энергосистема, российские оккупанты
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