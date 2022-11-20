Зеленский: Сделаем все, чтобы мир принял украинскую формулу мира – конструктивную и реалистичную, в отличие от пустой и лживой риторики РФ о якобы ее готовности к переговорам

Об этом 20 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что сегодня обратился к участникам саммита Международной организации Франкофония.

"Это более 50 стран-участниц, еще более двух десятков стран-наблюдателей. Африка, Азия, Америка, Европа – всюду слышат Украину, всюду знают наши предложения о том, как вернуть мир Украине и как вернуть стабильность мира, – сообщил Зеленский. – Сразу скажу, что украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы их готовности к каким-то переговорам".

Президент заверил, что Украина "сделает все", чтобы мир принял украинскую формулу мира.

Зеленский также анонсировал "несколько важных международных обращений" и на новой неделе.

По словам Зеленского, украинская формула мира – "это формула мира для мира".