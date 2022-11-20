Мир в Украине поспособствует стабильности в мире – Зеленский

Об этом 20 ноября в обращении (в формате видеосвязи) к участникам Международной организации Франкофония заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись речи Зеленского опубликована на его странице в Facebook.
По словам президента, когда Россия заблокировала Черное море и порты Украины, "сотни миллионов людей в разных странах оказались на грани жесткого продовольственного кризиса", а когда экспорт был восстановлен и удалось вернуть на мировой рынок "миллионы тонн украинской аграрной продукции", "начало появляться ощущение стабильности".
"Вот почему столь важно, чтобы мы все же остановили российскую агрессию. Это не просто наша страна, которую Россия пытается захватить. Это не просто о нашей земле и ресурсах, которые Россия хочет присвоить. Это о большем. О стабильности для всех в мире. Это о нашей и вашей радиационной безопасности, чтобы ни одна российская ракета не ударила по нашим атомным станциям. Это о нашей и вашей энергетической безопасности, чтобы наконец прекратилась дестабилизация энергорынков, которую Россия использует как оружие. Это о нашей и вашей продовольственной безопасности, чтобы у людей на столах элементарно была еда, – отметил Зеленский. – Мир в Украине – это мир и для вас".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения, но в итоге подписала его. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, она поняла, что мир не примет отказа.
Украина предложила продлить соглашение бессрочно.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов вывезли в страны Азии, Европы и Африки 11,6 млн тонн продовольствия, сообщили в Мининфраструктуры 20 ноября.