Мир в Украине поспособствует стабильности в мире – Зеленский

Когда РФ заблокировала Черное море и порты Украины, "сотни миллионов людей в разных странах оказались на грани жесткого продовольственного кризиса", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 20 ноября в обращении (в формате видеосвязи) к участникам Международной организации Франкофония заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись речи Зеленского опубликована на его странице в Facebook.

По словам президента, когда Россия заблокировала Черное море и порты Украины, "сотни миллионов людей в разных странах оказались на грани жесткого продовольственного кризиса", а когда экспорт был восстановлен и удалось вернуть на мировой рынок "миллионы тонн украинской аграрной продукции", "начало появляться ощущение стабильности".

"Вот почему столь важно, чтобы мы все же остановили российскую агрессию. Это не просто наша страна, которую Россия пытается захватить. Это не просто о нашей земле и ресурсах, которые Россия хочет присвоить. Это о большем. О стабильности для всех в мире. Это о нашей и вашей радиационной безопасности, чтобы ни одна российская ракета не ударила по нашим атомным станциям. Это о нашей и вашей энергетической безопасности, чтобы наконец прекратилась дестабилизация энергорынков, которую Россия использует как оружие. Это о нашей и вашей продовольственной безопасности, чтобы у людей на столах элементарно была еда, – отметил Зеленский. – Мир в Украине – это мир и для вас".