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ОБЩЕСТВО

В части регионов Украины удалось облегчить ситуацию с электроэнергией – Зеленский

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Вечером 20 ноября стабилизационные отключения есть в 15 областях и в Киеве, рассказал Зеленский
Вечером 20 ноября стабилизационные отключения есть в 15 областях и в Киеве, рассказал Зеленский
Фото: EPA

Работы по восстановлению сетей и технических возможностей снабжения электроэнергии, разминированию линий электропередач, ремонты – продолжается круглосуточно.

Об этом 20 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Удалось облегчить ситуацию в части регионов, где еще вчера было очень много реальных проблем. В этот вечер стабилизационные отключения есть в 15 областях и в Киеве тоже. Больше всего – Винницкая, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская области и столица, – рассказал президент. – Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам".

Зеленский выразил благодарность всем энергетикам, работникам коммунальных служб, областных администраций – "всем, кто работает ради украинцев".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/513321240705572/

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что компании в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. 21 ноября дополнительные аварийные отключения не прогнозируются, указали в НЭК.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Теги: Украина, электроэнергия, отключение света, Владимир Зеленский, украинцы, президент, ограничения, инфраструктура, энергосистема, обращение, восстановление
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