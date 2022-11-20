В части регионов Украины удалось облегчить ситуацию с электроэнергией – Зеленский

Об этом 20 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Удалось облегчить ситуацию в части регионов, где еще вчера было очень много реальных проблем. В этот вечер стабилизационные отключения есть в 15 областях и в Киеве тоже. Больше всего – Винницкая, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская области и столица, – рассказал президент. – Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам".
Зеленский выразил благодарность всем энергетикам, работникам коммунальных служб, областных администраций – "всем, кто работает ради украинцев".
В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что компании в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. 21 ноября дополнительные аварийные отключения не прогнозируются, указали в НЭК.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.