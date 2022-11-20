"Ограничения удалось смягчить". "Укрэнерго" рассказало об отключениях электроэнергии 21 ноября

21 ноября с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что продолжают делать все возможное, чтобы вернуть украинцам свет.

"Напоминаем, графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго. [...] "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", – напомнили в "Укрэнерго".