"Ограничения удалось смягчить". "Укрэнерго" рассказало об отключениях электроэнергии 21 ноября

21 ноября с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что продолжают делать все возможное, чтобы вернуть украинцам свет.
"Напоминаем, графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго. [...] "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", – напомнили в "Укрэнерго".
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.