20 ноября по всей Украине будут плановые отключения света. В ближайшие дни ситуация может улучшиться, прогнозируют в "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" рассчитывают, что сегодня отключения света будут по графику Фото: depositphotos.com

"Сегодня, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что 19 ноября энергетикам удалось "несколько смягчить ограничения потребления".

"Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать у нас решисты, атакуя ракетами наши энергообъекты", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергетической системе Украины в ближайшее время может измениться к лучшему, заявил 19 ноября глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "1+1".

"Если обстрелов не будет, то через несколько дней ситуация в энергосистеме будет лучше. Если будут новые обстрелы, мы будем готовы возобновлять снова и снова", – сказал он.

В то же время Кудрицкий указал, что украинцам нужно готовиться к возможным значительным перерывам в энергоснабжении.

На момент публикации новости по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.