20 ноября по всей Украине будут плановые отключения света. В ближайшие дни ситуация может улучшиться, прогнозируют в "Укрэнерго"

"Сегодня, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются", – сказано в сообщении.
В компании отметили, что 19 ноября энергетикам удалось "несколько смягчить ограничения потребления".
"Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать у нас решисты, атакуя ракетами наши энергообъекты", – добавили в "Укрэнерго".
Ситуация в энергетической системе Украины в ближайшее время может измениться к лучшему, заявил 19 ноября глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "1+1".
"Если обстрелов не будет, то через несколько дней ситуация в энергосистеме будет лучше. Если будут новые обстрелы, мы будем готовы возобновлять снова и снова", – сказал он.
В то же время Кудрицкий указал, что украинцам нужно готовиться к возможным значительным перерывам в энергоснабжении.
На момент публикации новости по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.