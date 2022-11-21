"Ситуация сложная, но контролируемая". Минэнерго прокомментировало "панические настроения" украинцев

"Опровергая панические заявления, которые распространяются по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая. Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Министерство призвало украинцев помочь энергетикам, снизив нагрузку на сеть.

"Мы должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%. Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры [в режиме] "24 на 7" и ежедневно возвращают свет и тепло в дома миллионам потребителей", – подчеркнули в Минэнерго.