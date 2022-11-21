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"Ситуация сложная, но контролируемая". Минэнерго прокомментировало "панические настроения" украинцев

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Минэнерго призвало украинцев помочь энергетикам, снизив нагрузку на сеть
Минэнерго призвало украинцев помочь энергетикам, снизив нагрузку на сеть
Фото: pixabay.com

Министерство энергетики Украины заявило 19 ноября в Fаcebook, что в ситуации с отключениями электроэнергии украинцам следует "сохранять спокойствие и доверять энергетикам".

"Опровергая панические заявления, которые распространяются по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая. Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Министерство призвало украинцев помочь энергетикам, снизив нагрузку на сеть.

"Мы должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%. Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры [в режиме] "24 на 7" и ежедневно возвращают свет и тепло в дома миллионам потребителей", – подчеркнули в Минэнерго.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid028f6inEdJ5MppqZCPkMvwA9YzqFMxfeyyqeYKsp11sfBeept7MbZwSJD45RcQwKvLl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, ремонт, отключение света, обстрелы, украинцы, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты, восстановление
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