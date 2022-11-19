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"РФ должна ощутить болезненные потери". Зеленский и Сунак говорили об ограничении цен на энергоносители из РФ и оборонном сотрудничестве

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Зеленский рассказал Сунаку о последствиях ударов РФ по энергетическим объектам Украины
Зеленский рассказал Сунаку о последствиях ударов РФ по энергетическим объектам Украины
Фото: president.gov.ua

Первый визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину очень содержательный и полезный для обеих стран. Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский. Запись брифинга опубликована в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Прежде всего я благодарю господина премьер-министра за принципиальную поддержку Украины и максимальную конструктивность в наших сегодняшних переговорах. Мы сегодня обсудили все вопросы, которые важны для обеих наших стран и для глобальной безопасности", – сказал он.

Зеленский отметил, что рассказал Сунаку о последствиях ударов РФ по энергетическим объектам Украины, в результате которых выведена из строя почти половина энергосистемы. Кроме того, он сообщил, что РФ начала наносить удары по газодобывающим предприятиям.

"Этот российский террор – не просто очередное издевательство над украинцами, но и [часть] очень циничной российской антиевропейской политики, античеловеческой", – подчеркнул он.

Президент напомнил, что Украина экспортировала электроэнергию в Европу и планировала наращивать объемы экспорта. Каждый удар РФ по украинской энергетике – удар по всей энергетической безопасности континента, подчеркнул он.

"Мы обсудили с премьер-министром наши возможности в защите украинской и европейской энергетической безопасности. Те предложения, о которых сказал Риши, его команда, содержательные, подготовленные. Очень благодарим и рассчитываем на вас, – добавил он. – Чрезвычайно важно и с точки зрения безопасности сделать максимально эффективным ограничение экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. Россия должна ощутить болезненные потери так же, как она приводит к потерям всех остальных".

Также, по словам Зеленского, он и Сунак говорили об оборонном сотрудничестве и защите украинского неба.

"Я благодарю премьер-министра за полное понимание наших нужд и полную готовность нам помогать", – подчеркнул он.

Контекст:

Сунак посетил Украину впервые за время пребывания в должности премьер-министра Великобритании. В Киеве он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 120 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, энергетика, переговоры, военная помощь, Владимир Зеленский, визит, брифинг, сотрудничество, энергосистема, Риши Сунак
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