"РФ должна ощутить болезненные потери". Зеленский и Сунак говорили об ограничении цен на энергоносители из РФ и оборонном сотрудничестве

"Прежде всего я благодарю господина премьер-министра за принципиальную поддержку Украины и максимальную конструктивность в наших сегодняшних переговорах. Мы сегодня обсудили все вопросы, которые важны для обеих наших стран и для глобальной безопасности", – сказал он.

Зеленский отметил, что рассказал Сунаку о последствиях ударов РФ по энергетическим объектам Украины, в результате которых выведена из строя почти половина энергосистемы. Кроме того, он сообщил, что РФ начала наносить удары по газодобывающим предприятиям.

"Этот российский террор – не просто очередное издевательство над украинцами, но и [часть] очень циничной российской антиевропейской политики, античеловеческой", – подчеркнул он.

Президент напомнил, что Украина экспортировала электроэнергию в Европу и планировала наращивать объемы экспорта. Каждый удар РФ по украинской энергетике – удар по всей энергетической безопасности континента, подчеркнул он.

"Мы обсудили с премьер-министром наши возможности в защите украинской и европейской энергетической безопасности. Те предложения, о которых сказал Риши, его команда, содержательные, подготовленные. Очень благодарим и рассчитываем на вас, – добавил он. – Чрезвычайно важно и с точки зрения безопасности сделать максимально эффективным ограничение экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. Россия должна ощутить болезненные потери так же, как она приводит к потерям всех остальных".

Также, по словам Зеленского, он и Сунак говорили об оборонном сотрудничестве и защите украинского неба.

"Я благодарю премьер-министра за полное понимание наших нужд и полную готовность нам помогать", – подчеркнул он.