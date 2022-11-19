"Британия знает, что значит бороться за свободу". Сунак прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", – написал он и опубликовал видео встречи с Сунаком.

Сунак в Twitter опубликовал такое же видео и заявил о поддержке Украины.

"Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца", – написал он на английском и украинском языках.

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa *



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa * pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022

Визит Сунака в Украину ожидался, но точная дата приезда не озвучивалась. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко говорил 7 ноября, что это возможно "совсем скоро".