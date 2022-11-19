"Британия знает, что значит бороться за свободу". Сунак прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", – написал он и опубликовал видео встречи с Сунаком.
Сунак в Twitter опубликовал такое же видео и заявил о поддержке Украины.
"Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца", – написал он на английском и украинском языках.
Britain knows what it means to fight for freedom.— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022
We are with you all the way @ZelenskyyUa *
Британія знає, що означає боротися за свободу.
Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa * pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa
Визит Сунака в Украину ожидался, но точная дата приезда не озвучивалась. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко говорил 7 ноября, что это возможно "совсем скоро".
С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов. За время полномасштабного вторжения РФ он три раза приезжал в Украину (за весь год – четыре), президент Украины Владимир Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы и называл его большим другом Украины.
На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера.
25 октября Сунак и Зеленский провели телефонный разговор. Президент пригласил нового британского премьера в Украину. Сунак выразил надежду, что они скоро увидятся лично.