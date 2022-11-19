Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи, в него войдет 120 зенитных пушек – Сунак

Сунак: Великобритания продолжит предоставлять помощь до тех пор, пока Украина не достигнет мира Фото: president.gov.ua

"Я здесь, чтобы сказать: Великобритания продолжит предоставлять помощь до тех пор, пока Украина не достигнет мира, безопасности, на которые она должна рассчитывать", – сказал он.

Сунак сообщил, что в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.

"Мы продолжим продолжать предоставлять помощь, пока вы оказываете давление на российские войска, пока ваши объекты инфраструктуры, ваши дома уничтожаются. Мы также предоставим новую помощь, в частности 120 специальных зенитных пушек, а также будем предоставлять еще помощь в виде радиолокационных станций. Мы также предоставляем помощь в виде учений для военных медиков, для военных инженеров, повышаем военную и другую помощь, чтобы вы преодолели зиму, зимнее оборудование для военных", – продолжил он.