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Часть республиканцев хочет контролировать средства, которые США выделяют Украине. Они подали проект резолюции

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Марджори Тейлор Грин лидер группы республиканцев, зарегистрировавших резолюцию об аудите средств, выделенных США Украине
Марджори Тейлор Грин – лидер группы республиканцев, зарегистрировавших резолюцию об аудите средств, выделенных США Украине
Фото: ЕРА

Группа членов Палаты представителей США от Республиканской партии 17 ноября зарегистрировала проект резолюции, предусматривающей аудит средств, выделенных США Украине. Об этом сообщает The Hill.

Речь о конгрессменах, которые критикуют предоставление Украине военной помощи, группу законодателей, представивших резолюцию, возглавляет представительница штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Среди соавторов – республиканцы Мэтт Гетц (Флорида), Барри Мур (Алабама), Эндрю Клайд (Джорджия) и Томас Масси (Кентукки). Новоизбранный член Палаты представителей Кори Миллс (Флорида) тоже был на пресс-конференции, где представляли проект резолюции, пишет газета.

"Мы должны проверить каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный в Украину, и я представила резолюцию, чтобы сделать именно это. Американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда направляются его деньги", – написала Грин в Twitter.

Как отмечает The Hill, резолюцию внесли как приоритетную. Это означает, что ее передадут в соответствующий комитет, члены которого будут иметь 14 рабочих дней, чтобы или отклонить, или одобрить для рассмотрения на заседании Палаты представителей.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Конгресс США, военная помощь, деньги, Республиканская партия, резолюция, аудит, конгрессмены, Марджори Тейлор Грин
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