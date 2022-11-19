Часть республиканцев хочет контролировать средства, которые США выделяют Украине. Они подали проект резолюции

Речь о конгрессменах, которые критикуют предоставление Украине военной помощи, группу законодателей, представивших резолюцию, возглавляет представительница штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Среди соавторов – республиканцы Мэтт Гетц (Флорида), Барри Мур (Алабама), Эндрю Клайд (Джорджия) и Томас Масси (Кентукки). Новоизбранный член Палаты представителей Кори Миллс (Флорида) тоже был на пресс-конференции, где представляли проект резолюции, пишет газета.

"Мы должны проверить каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный в Украину, и я представила резолюцию, чтобы сделать именно это. Американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда направляются его деньги", – написала Грин в Twitter.

We must audit every American taxpayer dollar sent to Ukraine, which is why I introduced a resolution to do just that.



The American people deserve to know where their money is being sent. pic.twitter.com/LpiZKB04id — Rep. Marjorie Taylor Greene * (@RepMTG) November 18, 2022

Как отмечает The Hill, резолюцию внесли как приоритетную. Это означает, что ее передадут в соответствующий комитет, члены которого будут иметь 14 рабочих дней, чтобы или отклонить, или одобрить для рассмотрения на заседании Палаты представителей.