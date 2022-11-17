Промежуточные выборы в США. Республиканцы получили контроль над Палатой представителей

Как отметил телеканал, хоть прогнозы о "красной волне" не сбылись, такой результат все же "помешает внутренней повестке дня" президента Джо Байдена и, вероятно, подвергнет Белый дом "расследованиям" и сделает "его жизнь невыносимой". В то же время CNN подчеркнул, как для промежуточных выборов, это "неудовлетворительные результаты" для Республиканской партии.

"Американцы готовы к новому курсу, и республиканцы в Палате готовы ему следовать", – написал в Twitter лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

* BREAKING * Republicans have officially flipped the People's House! Americans are ready for a new direction, and House Republicans are ready to deliver. pic.twitter.com/JIRrLEhKQe — Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 17, 2022

На результаты выборов отреагировали также в Белом доме. Байден поздравил Маккарти с получением его партией большинства в Палате представителей, заявив, что "готов работать с республиканцами над достижением результатов во благо простых американцев".

"На этих выборах избиратели ясно высказались о том, что их беспокоит: необходимость снизить расходы, защита права выбора и демократия. Как я сказал на прошлой неделе, будущее слишком многообещающе, чтобы ввязываться в политическую войну", – говорится в заявлении Байдена.

По мнению редакции CNN, республиканцы, получив большинство, смогут "привести в действие" свои планы по расследованиям относительно администрации президента и сына Байдена Хантера. Кроме того, Республиканская партия будет "изо всех сил стараться воплотить" свою повестку дня. В интервью CNN перед выборами Маккарти заявлял, что первым делом они внесут законопроект о контроле границы.

Также, получив большинство в Палате представителей, республиканцы смогут возглавить ключевые комитеты, что предоставит им возможность инициировать нужные законопроекты, добавила "Русская служба BBC". В то же время любые законодательные инициативы или расследования, одобренные республиканцами в нижней палате, могут быть заблокированы Сенатом, в котором демократы все еще сохраняют большинство, напомнила BBC.

Демократическая партия получила как минимум 50 мест в Сенате, в то время как Республиканская – 49. 6 декабря должен пройти второй тур выборов в штате Джорджия, где сенатором также может стать представитель демократов, сообщала The Washington Post. Однако даже в случае победы кандидата от Республиканской партии в Сенате республиканцы уже не смогут получить большинство.

Первое заседание нового состава Конгресса состоится 3 января 2023 года.