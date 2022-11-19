В ДТЭК заявили, что их гендиректор не призывал украинцев выезжать за границу. Он говорил, что это "поможет системе"

По мнению Тимченко, если граждане "смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе". Гендиректор ДТЭК считает, что выезд из страны на зимний период должен рассматриваться как вклад в победу Украины в войне с РФ.

"В интервью британскому ВВС Тимченко четко отметил: "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать". Кроме этого, он отметил, что ДТЭК вместе с Минэнерго и другими энергетическими компаниями делают все возможное для того, чтобы энергосистема работала стабильно", – объяснили в ДТЭК.

Компания также разместила видео с фрагментом интервью британской телекомпании.

"Энергосистема Украина выдержала четыре волны сверхразрушительных террористических ударов по инфраструктуре, каждый из которых преследовал цель полного блэкаута. ВСУ, энергетики и каждый украинец делают чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет необходимости оставлять Украину", – подчеркнули в ДТЭК.

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