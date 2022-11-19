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В ДТЭК заявили, что их гендиректор не призывал украинцев выезжать за границу. Он говорил, что это "поможет системе"

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В ДТЭК, комментируя заявление Тимченко, подчеркнули, что необходимости уезжать из Украины нет
В ДТЭК, комментируя заявление Тимченко, подчеркнули, что необходимости уезжать из Украины нет
Фото: dtek.com

Украинская энергетическая компания ДТЭК 19 ноября прокомментировала слова своего гендиректора Максима Тимченко, который в интервью ВВС говорил, что выезд украинцев за границу поможет снизить нагрузку на украинскую энергосистему.

По мнению Тимченко, если граждане "смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе". Гендиректор ДТЭК считает, что выезд из страны на зимний период должен рассматриваться как вклад в победу Украины в войне с РФ.

"В интервью британскому ВВС Тимченко четко отметил: "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать". Кроме этого, он отметил, что ДТЭК вместе с Минэнерго и другими энергетическими компаниями делают все возможное для того, чтобы энергосистема работала стабильно", – объяснили в ДТЭК.

Компания также разместила видео с фрагментом интервью британской телекомпании.

"Энергосистема Украина выдержала четыре волны сверхразрушительных террористических ударов по инфраструктуре, каждый из которых преследовал цель полного блэкаута. ВСУ, энергетики и каждый украинец делают чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет необходимости оставлять Украину", – подчеркнули в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, граница, электричество, ДТЭК, ВВС, ВСУ, обстрелы, украинцы, война России против Украины, Максим Тимченко, энергосистема
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