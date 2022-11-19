Гендиректор ДТЭК считает, что украинцам стоит подумать о выезде из Украины на зиму: Это очень поможет системе

Максим Тимченко считает, что выезд из страны на зимний период должен рассматриваться как вклад в победу Украины в войне с РФ Фото: epravda.com.ua

Об этом он заявил в интервью ВВС, которое вышло 19 ноября.

По мнению Тимченко, если граждане "смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе".

Он сказал, что система становится все менее надежной с каждой российской атакой и сокращение потребления электроэнергии является ключом к поддержанию ее работоспособности. Тимченко считает, что выезд из страны на зимний период должен рассматриваться как вклад в победу Украины в войне с РФ.

"Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут иметь гарантированное энергоснабжение. Именно так можно объяснить, что, потребляя меньше или уезжая, они также помогают другим людям", – пояснил он.

Тимченко рассказал, что ремонтировать повреждения, нанесенные ракетными ударами РФ, становится все тяжелее – закончились оборудование и запчасти. Поэтому энергетики просят партнеров, правительство и производителей помочь с поставками оборудования.

Он также сообщил, что российские энергетики, которые знают большие участки украинской энергосистемы, консультируют оккупационную армию. "Они были коллегами, а теперь они враги", – отметил гендиректор ДТЭК.