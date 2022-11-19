Гендиректор ДТЭК считает, что украинцам стоит подумать о выезде из Украины на зиму: Это очень поможет системе

Об этом он заявил в интервью ВВС, которое вышло 19 ноября.
По мнению Тимченко, если граждане "смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе".
Он сказал, что система становится все менее надежной с каждой российской атакой и сокращение потребления электроэнергии является ключом к поддержанию ее работоспособности. Тимченко считает, что выезд из страны на зимний период должен рассматриваться как вклад в победу Украины в войне с РФ.
"Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут иметь гарантированное энергоснабжение. Именно так можно объяснить, что, потребляя меньше или уезжая, они также помогают другим людям", – пояснил он.
Тимченко рассказал, что ремонтировать повреждения, нанесенные ракетными ударами РФ, становится все тяжелее – закончились оборудование и запчасти. Поэтому энергетики просят партнеров, правительство и производителей помочь с поставками оборудования.
Он также сообщил, что российские энергетики, которые знают большие участки украинской энергосистемы, консультируют оккупационную армию. "Они были коллегами, а теперь они враги", – отметил гендиректор ДТЭК.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.
"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".