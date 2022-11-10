Помощник госсекретаря США Пайетт посетил украинский павильон на COP27 вместе с главой ДТЭК Тимченко

Он организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, Правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и United24.
"Украинское общество и украинское правительство преданы тому, чтобы использовать этот момент также для энергетической трансформации, чтобы быть уверенными, что Россия никогда больше не сможет использовать энергетику как оружие. Соединенные Штаты и американский народ привержены поддержке Украины, как сказал президент Байден, столько, сколько потребуется. Энергетический аспект является центральным для этой поддержки", – заявил Пайетт.
По словам Тимченко, Украина должна сыграть ключевую роль в построении новой системы энергетической безопасности Европы, свободной от российского шантажа.
"Украина должна сыграть определяющую роль в обновленной системе европейской энергетической безопасности, свободной от шантажа москвы. Мы полностью готовы к возобновляемой энергетике будущего, сосредоточенной на солнечной, ветровой, водородной генерации. И создание первого украинского павильона именно во время войны является лучшим доказательством этой решимости", – отметил Тимченко на встрече с Пайеттом.
Он добавил, что для ДТЭК ключевым является как можно быстрее остановить энергетический терроризм России, восстановить сети и оборудование, чтобы обеспечить электроснабжение населению и украинскому бизнесу. В то же время, компания не отказывается от своих декарбонизационных планов, целей отхода от угля и полного перехода на возобновляемые и чистые источники энергии.
6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начался ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27. Саммит будет длиться две недели, в нем примут участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государств. Саммиты ООН по изменению климата – крупнейшие и наиболее важные ежегодные встречи, на которых обсуждается состояние климата на планете, говорится на сайте ООН.
Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.