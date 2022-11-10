Помощник госсекретаря США Пайетт посетил украинский павильон на COP27 вместе с главой ДТЭК Тимченко

Он организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, Правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и United24.

"Украинское общество и украинское правительство преданы тому, чтобы использовать этот момент также для энергетической трансформации, чтобы быть уверенными, что Россия никогда больше не сможет использовать энергетику как оружие. Соединенные Штаты и американский народ привержены поддержке Украины, как сказал президент Байден, столько, сколько потребуется. Энергетический аспект является центральным для этой поддержки", – заявил Пайетт.

По словам Тимченко, Украина должна сыграть ключевую роль в построении новой системы энергетической безопасности Европы, свободной от российского шантажа.

"Украина должна сыграть определяющую роль в обновленной системе европейской энергетической безопасности, свободной от шантажа москвы. Мы полностью готовы к возобновляемой энергетике будущего, сосредоточенной на солнечной, ветровой, водородной генерации. И создание первого украинского павильона именно во время войны является лучшим доказательством этой решимости", – отметил Тимченко на встрече с Пайеттом.

Он добавил, что для ДТЭК ключевым является как можно быстрее остановить энергетический терроризм России, восстановить сети и оборудование, чтобы обеспечить электроснабжение населению и украинскому бизнесу. В то же время, компания не отказывается от своих декарбонизационных планов, целей отхода от угля и полного перехода на возобновляемые и чистые источники энергии.