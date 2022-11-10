ГОРДОН
 
 
МИР

Помощник госсекретаря США Пайетт посетил украинский павильон на COP27 вместе с главой ДТЭК Тимченко

На климатической конференции ООН украинский павильон был представлен впервые
На климатической конференции ООН украинский павильон был представлен впервые
Фото: dtek.com

Помощник государственного секретаря США и координатор усилий стран G7 по помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими террористическими атаками Джеффри Пайетт вместе с гендиректором ДТЭК Максимом Тимченко посетил украинский павильон на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе (COP27). Об этом говорится в сообщении ДТЭК. На климатической конференции ООН украинский павильон был представлен впервые.

Он организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, Правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и United24.

"Украинское общество и украинское правительство преданы тому, чтобы использовать этот момент также для энергетической трансформации, чтобы быть уверенными, что Россия никогда больше не сможет использовать энергетику как оружие. Соединенные Штаты и американский народ привержены поддержке Украины, как сказал президент Байден, столько, сколько потребуется. Энергетический аспект является центральным для этой поддержки", – заявил Пайетт.

По словам Тимченко, Украина должна сыграть ключевую роль в построении новой системы энергетической безопасности Европы, свободной от российского шантажа.

"Украина должна сыграть определяющую роль в обновленной системе европейской энергетической безопасности, свободной от шантажа москвы. Мы полностью готовы к возобновляемой энергетике будущего, сосредоточенной на солнечной, ветровой, водородной генерации. И создание первого украинского павильона именно во время войны является лучшим доказательством этой решимости", – отметил Тимченко на встрече с Пайеттом.

Он добавил, что для ДТЭК ключевым является как можно быстрее остановить энергетический терроризм России, восстановить сети и оборудование, чтобы обеспечить электроснабжение населению и украинскому бизнесу. В то же время, компания не отказывается от своих декарбонизационных планов, целей отхода от угля и полного перехода на возобновляемые и чистые источники энергии.

Контекст:

6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начался ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27. Саммит будет длиться две недели, в нем примут участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государствСаммиты ООН по изменению климата – крупнейшие и наиболее важные ежегодные встречи, на которых обсуждается состояние климата на планете, говорится на сайте ООН.

Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.

Теги: Египет, ООН, Джеффри Пайетт, саммит, Шарм-эль-Шейх, энергоэффективность, Максим Тимченко, United24
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (152303)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (146215)
3
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (79390)
4
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (55676)
5
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (55158)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (53668)
7
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (47040)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (45936)
 
 
 
 