Подоляк: Уничтожение чужого культурного наследия – подлинное содержание современной "российской культуры"

"Хотите о культуре? Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью. Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть подлинное содержание современной "российской культуры", – написал он.

Бажаєте про культуру? Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури, виносить геть усе з наших музеїв. Херсонські музеї розграбовані повністю. Крадіжка, мародерство, знищення чужої культурної спадщини – це і є справжній зміст сучасної «російської культури»… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 19, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)