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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Уничтожение чужого культурного наследия – подлинное содержание современной "российской культуры"

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Подоляк отметил, что оккупанты грабили музеи Херсона
Подоляк отметил, что оккупанты грабили музеи Херсона
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Разграбленные российскими оккупантами музеи в Херсоне свидетельствуют о том, что на самом деле означает "российская культура". Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 19 ноября в Twitter.

"Хотите о культуре? Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью. Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть подлинное содержание современной "российской культуры", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, оставленный российскими оккупантами.

12 ноября стало известно, что россияне вывезли из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области почти 15 тыс. экспонатов, в том числе иконы XVII века. Награбленное оккупанты вывозили грузовиками в Симферополь.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, культура, музеи, кража, мародеры, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, россияне
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