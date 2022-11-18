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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Начнутся необратимые процессы". Подоляк пояснил, каким образом война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все территории

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Подоляк спрогнозировал возможный сценарий окончания войны
Подоляк спрогнозировал возможный сценарий окончания войны
Фото: podolyak_mykhailo / Instagram

Война с Россией может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все оккупированные территории военным путем, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он сказал в эфире телемарафона 17 ноября, видео опубликовало ТСН.

Подоляк прокомментировал заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что вероятность украинской военной победы в ближайшее время "невелика с военной точки зрения", но может быть политическое решение, при котором россияне уйдут из захваченных ими районов.

Подоляк подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть немного по-другому. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, или падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например Луганск. После этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что оно будет освобождено по факту того, что Россия проиграла войну", – объяснил Подоляк.

Он напомнил, что 24 февраля, в момент начала российского вторжения, на Западе считали вероятность того, что Украина выстоит, равной 0%.

"Сейчас прошли девять месяцев этой войны и Украина находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории. Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить – "маловероятно", "велика вероятность" того или иного события. Но события –  это конкретные действия на линии фронта и это конкретные поставки военных способностей", – подчеркнул советник главы ОП. 

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. 

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины, включая единственный захваченный оккупантами с 24 февраля областной центр – Херсон

Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Теги: оккупация, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, война на Донбассе, Михаил Подоляк, деоккупация, контрнаступление
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