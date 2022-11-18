"Начнутся необратимые процессы". Подоляк пояснил, каким образом война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все территории

Подоляк прокомментировал заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что вероятность украинской военной победы в ближайшее время "невелика с военной точки зрения", но может быть политическое решение, при котором россияне уйдут из захваченных ими районов.

Подоляк подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть немного по-другому. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, или падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например Луганск. После этого начнутся необратимые процессы – и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что оно будет освобождено по факту того, что Россия проиграла войну", – объяснил Подоляк.

Он напомнил, что 24 февраля, в момент начала российского вторжения, на Западе считали вероятность того, что Украина выстоит, равной 0%.

"Сейчас прошли девять месяцев этой войны и Украина находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории. Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить – "маловероятно", "велика вероятность" того или иного события. Но события – это конкретные действия на линии фронта и это конкретные поставки военных способностей", – подчеркнул советник главы ОП.