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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Милли: Физическое изгнание россиян из Украины – очень трудная задача. Но может быть политическое решение

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По словам Милли, российская армия сейчас "очень страдает"
По словам Милли, российская армия сейчас "очень страдает"
Фото: EPA

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что физическое изгнание российских оккупантов со всей территории Украины – "очень трудная задача", но может быть принято политическое решение. Об этом он заявил на брифинге 16 ноября по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), текстовую версию опубликовала пресс-служба Пентагона.

Он отметил, что сейчас под российской оккупацией находится около 20% территории Украины. По словам Милли, россияне понесли значительные потери в Украине, но объявили мобилизацию, "укрепили свои позиции и все еще имеют значительные боевые силы на территории Украины".

Генерал заявил, что украинские войска добились больших успехов в обороне, проделав "колоссальную работу по отражению российского наступления", а затем перейдя в контрнаступление, в частности на харьковском и херсонском направлениях.

"Но Херсон и Харьков физически, географически относительно малы по сравнению с целым, так что военная задача физического изгнания россиян из Украины – очень трудная задача. И это не произойдет в ближайшие пару недель, если российская армия полностью не развалится, что маловероятно. Таким образом, вероятность украинской военной победы, определяемой как изгнание россиян из всей Украины, включая Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения. В политическом плане может быть политическое решение, при котором россияне уйдут, это возможно. Вы хотите вести переговоры с позиции силы. Россия сейчас на спине", – заявил он.

По его словам, российская армия "очень страдает".

"Они потеряли много людей убитыми и ранеными. Они потеряли – я не буду называть точных цифр, потому что они засекречены, но они потеряли огромное количество своих танков и боевых машин пехоты. Они потеряли много своих истребителей четвертого и пятого поколений, вертолетов и так далее, и тому подобное", – сказал генерал.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. 

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Позже власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, война России против Украины, Марк Милли
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