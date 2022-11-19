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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Конспирология о тайных переговорах Запада с Путиным не учитывает одну "маленькую деталь": Украина никогда не встанет на колени перед РФ

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Подоляк: Украина никогда не встанет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни
Подоляк: Украина никогда не встанет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг идею о тайных переговорах стран Запада с президентом РФ Владимиром Путиным об Украине. Об этом он написал в Twitter 19 ноября.

"Какие-либо конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" – украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не встанет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", – заявил Подоляк.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. 

Однако в Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

18 ноября в Белом доме заявили, что США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, переговоры, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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