Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает Зеленского к переговорам с РФ – Белый дом

Он сказал, что только Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией. "Голос Америки" отметил, что таким образом, в Вашингтоне отвергли мнение, что США якобы оказывают давление на Украину, с тем чтобы она начала переговоры.
"Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование – это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск [президентом России Владимиром] Путиным. Мы также говорили, что Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", – сказал он.
Кирби также отметил, что США "не собираются дискутировать с Россией о прекращении войны в Украине без участия Украины в этом диалоге".
"Этот диалог не ведется, потому что президент Зеленский ясно дал понять, что он не готов к этому", – заявил спикер.
Он подчеркнул, что винить Зеленского в этом нельзя, поскольку Москва сама дала понять, что она не готова к переговорам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что физическое изгнание российских оккупантов со всей территории Украины – "очень трудная задача", но может быть принято политическое решение.
"В политическом плане может быть политическое решение, при котором россияне уйдут, это возможно. Вы хотите вести переговоры с позиции силы. Россия сейчас на спине", – сказал генерал.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным.
Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".