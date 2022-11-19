Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает Зеленского к переговорам с РФ – Белый дом

Кирби: Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть Фото: EPA

Он сказал, что только Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией. "Голос Америки" отметил, что таким образом, в Вашингтоне отвергли мнение, что США якобы оказывают давление на Украину, с тем чтобы она начала переговоры.

"Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование – это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск [президентом России Владимиром] Путиным. Мы также говорили, что Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", – сказал он.

Кирби также отметил, что США "не собираются дискутировать с Россией о прекращении войны в Украине без участия Украины в этом диалоге".

"Этот диалог не ведется, потому что президент Зеленский ясно дал понять, что он не готов к этому", – заявил спикер.

Он подчеркнул, что винить Зеленского в этом нельзя, поскольку Москва сама дала понять, что она не готова к переговорам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что физическое изгнание российских оккупантов со всей территории Украины – "очень трудная задача", но может быть принято политическое решение.

"В политическом плане может быть политическое решение, при котором россияне уйдут, это возможно. Вы хотите вести переговоры с позиции силы. Россия сейчас на спине", – сказал генерал.