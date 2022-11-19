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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает Зеленского к переговорам с РФ – Белый дом

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Кирби: Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть
Кирби: Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть
Фото: EPA

США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби 18 ноября, сообщил "Голос Америки".

Он сказал, что только Зеленский может принять решение  о начале переговоров с Россией. "Голос Америки" отметил, что таким образом, в Вашингтоне отвергли мнение, что США якобы оказывают давление на Украину, с тем чтобы она начала переговоры.

"Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование – это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск [президентом России Владимиром] Путиным. Мы также говорили, что Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", – сказал он.

Кирби также отметил, что США "не собираются дискутировать с Россией о прекращении войны в Украине без участия Украины в этом диалоге".

"Этот диалог не ведется, потому что президент Зеленский ясно дал понять, что он не готов к этому", – заявил спикер.

Он подчеркнул, что винить Зеленского в этом нельзя, поскольку Москва сама дала понять, что она не готова к переговорам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что физическое изгнание российских оккупантов со всей территории Украины – "очень трудная задача", но может быть принято политическое решение.

"В политическом плане может быть политическое решение, при котором россияне уйдут, это возможно. Вы хотите вести переговоры с позиции силы. Россия сейчас на спине", – сказал генерал.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. 

Однако в Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: переговоры, Белый дом, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джон Кирби
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