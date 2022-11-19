Европе нужен совместный подход в помощи украинской энергетике – представители Европарламента

По их словам, ситуация требует выработки совместного подхода стран Европы к восстановлению и дальнейшей защите энергетики Украины.

В пресс-конференции приняли участие член Бундестага от парти "Зеленых" Антон Хофрайтер, депутат парламента Финляндии София Вирта, а также представители ФРГ и Швеции в Европарламенте Сергей Лагодинский и Якоп Далунде.

Хофрайтер и Лагодинский подчеркнули необходимость увеличения военной помощи Украине для освобождения оккупированных территорий.

Участники пришли к единому мнению о важности привлечения к уголовной и финансовой ответственности за агрессию руководства РФ и работе международного сообщества над данным вопросом.