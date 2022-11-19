Европе нужен совместный подход в помощи украинской энергетике – представители Европарламента

По их словам, ситуация требует выработки совместного подхода стран Европы к восстановлению и дальнейшей защите энергетики Украины.
В пресс-конференции приняли участие член Бундестага от парти "Зеленых" Антон Хофрайтер, депутат парламента Финляндии София Вирта, а также представители ФРГ и Швеции в Европарламенте Сергей Лагодинский и Якоп Далунде.
Хофрайтер и Лагодинский подчеркнули необходимость увеличения военной помощи Украине для освобождения оккупированных территорий.
Участники пришли к единому мнению о важности привлечения к уголовной и финансовой ответственности за агрессию руководства РФ и работе международного сообщества над данным вопросом.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.
Эта атака была самой масштабной с начала вторжения РФ в Украину, заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Это может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.
Сегодня по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.