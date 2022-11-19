ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европе нужен совместный подход в помощи украинской энергетике – представители Европарламента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Депутаты подчеркнули необходимость увеличения военной помощи Украине для освобождения оккупированных территорий
Депутаты подчеркнули необходимость увеличения военной помощи Украине для освобождения оккупированных территорий
Фото: ghall.com.ua

Удары России по объектам украинской критической инфраструктуры являются глобальным вызовом, который требует глобального ответа международного сообщества. Об этом 19 ноября заявили депутаты Европарламента, а также национальных парламентов Германии и Финляндии на пресс-конференции в информационном агентстве Guildhall.

По их словам, ситуация требует выработки совместного подхода стран Европы к восстановлению и дальнейшей защите энергетики Украины.

В пресс-конференции приняли участие член Бундестага от парти "Зеленых" Антон Хофрайтер, депутат парламента Финляндии София Вирта, а также представители ФРГ и Швеции в Европарламенте Сергей Лагодинский и Якоп Далунде.

Хофрайтер и Лагодинский подчеркнули необходимость увеличения военной помощи Украине для освобождения оккупированных территорий.

Участники пришли к единому мнению о важности привлечения к уголовной и финансовой ответственности за агрессию руководства РФ и работе международного сообщества над данным вопросом.

Контекст:

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Эта атака была самой масштабной с начала вторжения РФ в Украину, заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Это может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.

Сегодня по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.

Теги: Германия, Швеция, Европарламент, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Красота сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко распахнула жакет и показала торс в прозрачном корсете
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (296084)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (206852)
3
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (97987)
4
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (77325)
5
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (70372)
6
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (53203)
7
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (51744)
8
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (50241)
 
 
 
 