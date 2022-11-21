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ОБЩЕСТВО

Больше всего проблем с электричеством сегодня в Киеве и трех областях – Зеленский

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В Киеве сегодня применяли лишь стабилизационные отключения
В Киеве сегодня применяли лишь стабилизационные отключения
Фото: ЕРА

Энергетики по всей Украине продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном 19 ноября.

"Больше всего проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Винницкая, Тернопольская области, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – сказал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1224283154789035/

Сергей Коваленко, гендиректор компании Yasno, которая занимается поставками электроэнергии и входит в группу ДТЭК, сообщил в Facebook, что в Киеве сегодня действовали стабилизационные отключения.

"Причем ограничение – всего 166 МВт, а значит, отключать могут только один раз в день вместо двух-трех или на меньшее количество часов. Это положительная новость, учитывая ситуацию. Но сейчас большинство обсуждает разные заявления. И от власти, и от ДТЭК. Я от себя только добавлю, что нужно всегда иметь план для разных ситуаций. И это правда, может быть хуже, и к этому морально и организационно нужно быть готовыми", – отметил он. 

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0ttt9rwGYcwpr13Fy6bhJS13wzT8LmXpax1CUGhpZ5K6Mskx8CmGLbcm4LaW3wD6Cl

В Одесской области в результате российских ударов без света было 70% абонентов, говорил 17 ноября на брифинге генеральный директор акционерного общества "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев, пишет Общественное. На этом же брифинге рассказывали, что во время ракетной атаки оккупантов 15 ноября повреждения получили 15 подстанций в Украине и, как следствие, "ДТЭК Одесские электросети" отделились от Днепровской системы электроснабжения, в результате чего было максимально ограничено использование электричества.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что больше Одесской области "пострадали только деоккупированные территории".

"Не могу сказать, что именно взорвано. Могу только сказать, что задействованы все энергетики Одесской области. Они работают круглые сутки. Если у вас нет света слишком долго, где-то авария. С ней борются. И где-то страдают также. Советы вы знаете: как только появится свет – зарядите телефоны и пауэрбанки. Есть вода – наберите еще несколько бутылок впрок. Заботьтесь о близких. Россия хочет, чтобы мы ненавидели друг друга. А мы ненавидим Россию", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0bHLB7BUgevgwsa8T4qL9s5C64aYmoFwWCNjNx75S9DoQGAomUtQruaUdJkpgxnFkl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Одесса, Чернигов, Черкассы, энергетика, Алексей Гончаренко, электричество, электроэнергия, электроснабжение, Тернопольская область, Владимир Зеленский, энергосистема, Yasno
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