Больше всего проблем с электричеством сегодня в Киеве и трех областях – Зеленский

"Больше всего проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Винницкая, Тернопольская области, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – сказал он.

Сергей Коваленко, гендиректор компании Yasno, которая занимается поставками электроэнергии и входит в группу ДТЭК, сообщил в Facebook, что в Киеве сегодня действовали стабилизационные отключения.

"Причем ограничение – всего 166 МВт, а значит, отключать могут только один раз в день вместо двух-трех или на меньшее количество часов. Это положительная новость, учитывая ситуацию. Но сейчас большинство обсуждает разные заявления. И от власти, и от ДТЭК. Я от себя только добавлю, что нужно всегда иметь план для разных ситуаций. И это правда, может быть хуже, и к этому морально и организационно нужно быть готовыми", – отметил он.

В Одесской области в результате российских ударов без света было 70% абонентов, говорил 17 ноября на брифинге генеральный директор акционерного общества "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев, пишет Общественное. На этом же брифинге рассказывали, что во время ракетной атаки оккупантов 15 ноября повреждения получили 15 подстанций в Украине и, как следствие, "ДТЭК Одесские электросети" отделились от Днепровской системы электроснабжения, в результате чего было максимально ограничено использование электричества.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что больше Одесской области "пострадали только деоккупированные территории".

"Не могу сказать, что именно взорвано. Могу только сказать, что задействованы все энергетики Одесской области. Они работают круглые сутки. Если у вас нет света слишком долго, где-то авария. С ней борются. И где-то страдают также. Советы вы знаете: как только появится свет – зарядите телефоны и пауэрбанки. Есть вода – наберите еще несколько бутылок впрок. Заботьтесь о близких. Россия хочет, чтобы мы ненавидели друг друга. А мы ненавидим Россию", – подчеркнул он.