"Основные вопросы – фронт". Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего

"Только что провел очередное заседание ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны. Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки.
Особое внимание уделили энергетике, подчеркнул он.
Состав участников заседания, как сказал Зеленский, был традиционным, в нем приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие войсками оперативных направлений и "все, кто работает ради нашей обороны".
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание прошло 16 ноября. Одним из вопросов был инцидент с ракетой, произошедший в Польше во время массированного ракетного удара РФ по Украине во вторник, также принимали решения, касающиеся деоккупации украинских территорий.