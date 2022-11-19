"Основные вопросы – фронт". Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего

Зеленский: Мы планируем увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны Фото: president.gov.ua

"Только что провел очередное заседание ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны. Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки.

Особое внимание уделили энергетике, подчеркнул он.

Состав участников заседания, как сказал Зеленский, был традиционным, в нем приняли участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие войсками оперативных направлений и "все, кто работает ради нашей обороны".