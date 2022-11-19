Зеленский и Сунак обсудили возможность признания Британией Голодомора геноцидом украинцев

Зеленский о признании Голодомора геноцидом: Это важно именно сейчас, когда Кремль снова осуществляет акты геноцида против украинцев Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал на брифинге по итогам встречи, запись опубликовали в Facebook главы государства.

"Визит господина премьера в Украину происходит, когда мы начинаем чествование жертв Голодомора 1932–1933 годов. Говорили сегодня об этом. Обсудили возможные пути признания Великой Британией Голодомора как геноцида украинского народа. [Это] важно именно сейчас, когда Кремль снова осуществляет акты геноцида против украинцев. Но эту тему надо детально проработать. Мы верим, что справедливость будет обеспечена", – подчеркнул он.

Во время визита Сунака в Киев он и Зеленский посещали выставку уничтоженной российской техники, а также Сунак установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932–1933 годов.



