Зеленский и Сунак обсудили возможность признания Британией Голодомора геноцидом украинцев

Об этом Зеленский рассказал на брифинге по итогам встречи, запись опубликовали в Facebook главы государства.
"Визит господина премьера в Украину происходит, когда мы начинаем чествование жертв Голодомора 1932–1933 годов. Говорили сегодня об этом. Обсудили возможные пути признания Великой Британией Голодомора как геноцида украинского народа. [Это] важно именно сейчас, когда Кремль снова осуществляет акты геноцида против украинцев. Но эту тему надо детально проработать. Мы верим, что справедливость будет обеспечена", – подчеркнул он.
Во время визита Сунака в Киев он и Зеленский посещали выставку уничтоженной российской техники, а также Сунак установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932–1933 годов.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.