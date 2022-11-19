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Зеленский и Сунак обсудили возможность признания Британией Голодомора геноцидом украинцев

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Зеленский о признании Голодомора геноцидом: Это важно именно сейчас, когда Кремль снова осуществляет акты геноцида против украинцев
Зеленский о признании Голодомора геноцидом: Это важно именно сейчас, когда Кремль снова осуществляет акты геноцида против украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великой Британии Риши Сунак 19 ноября в Киеве обсудили возможность признания Великобританией Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинцев.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге по итогам встречи, запись опубликовали в Facebook главы государства. 

"Визит господина премьера в Украину происходит, когда мы начинаем чествование жертв Голодомора 1932–1933 годов. Говорили сегодня об этом. Обсудили возможные пути признания Великой Британией Голодомора как геноцида украинского народа. [Это] важно именно сейчас, когда Кремль снова осуществляет акты геноцида против украинцев. Но эту тему надо детально проработать. Мы верим, что справедливость будет обеспечена", – подчеркнул он. 

Во время визита Сунака в Киев он и Зеленский посещали выставку уничтоженной российской техники, а также Сунак установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932–1933 годов.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1588875464899540/


Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, Великобритания, геноцид, Голодомор, Владимир Зеленский, визит, Риши Сунак
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