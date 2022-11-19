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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сунак вместе с Зеленским посетив выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. Видео

 
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Сунак приехал в Украину впервые
Сунак приехал в Украину впервые
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великой Британии Риши Сунак во время визита Сунака в Киев посетили на Михайловской площади выставку уничтоженной российской техники.

Видеосюжет о прогулке Зеленский опубликовал в Facebook. 

"Мы защитим Украину и свою свободу. И захватчики это уже понимают. Эта выставка тому доказательство", – написал Зеленский. 

На видео показано, что Зеленского и Сунака сопровождали, в частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. 

Также, как сообщает Офис президента, Зеленский и Сунак возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания. Кроме того, Сунак установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932–1933 годов. 

Контекст:

Сунак посетил Украину впервые за время пребывания в должности премьер-министра Великобритании. В Киеве он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 120 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.

видео

Видео: Володимир Зеленський / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Великобритания, выставка, Голодомор, Владимир Зеленский, Мелинда Симмонс, Андрей Ермак, Риши Сунак, Сергей Никифоров
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