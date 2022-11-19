Сунак вместе с Зеленским посетив выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. Видео

Видеосюжет о прогулке Зеленский опубликовал в Facebook.

"Мы защитим Украину и свою свободу. И захватчики это уже понимают. Эта выставка тому доказательство", – написал Зеленский.

На видео показано, что Зеленского и Сунака сопровождали, в частности, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Также, как сообщает Офис президента, Зеленский и Сунак возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания. Кроме того, Сунак установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932–1933 годов.