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Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью остался без электричества – горсовет

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В связи с перегрузкой электросети в Нетешине произошло аварийное отключение света на неопределенный срок
В связи с перегрузкой электросети в Нетешине произошло аварийное отключение света на неопределенный срок
Фото: Vladyslav Bespalov / Flickr

Город Нетешин Хмельницкой области, в котором расположена Хмельницкая АЭС, остался без света на неопределенное время. Об этом 19 ноября сообщил местный горсовет в Facebook.

"По данным "Хмельницкоблэнерго", в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды на город", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/netishynrada/posts/pfbid02cou7f62eHqEPxb2tEyXWnXKL3UnPXB9Wm9HAkUAZguCBF4ZGzCDQ3E1p67khZ7Vol

Позже в горсовете добавили, что графиков отключений электросетей, даже ориентировочных, в Нетешине в ближайшее время не будет, так как речь идет об аварийном отключении.

"Как говорит народная мудрость: "Хотелось, чтобы было как лучше, а получилось как всегда". Не звоните и не ищите виновных. Не мешайте энергетикам работать", – заявили местные власти.

https://www.facebook.com/netishynrada/posts/pfbid0wef4uSSppw3nz7RUJnprGApYmr6UVqU7CNxRNhHsCvMnMKUHeXxD4Db1n6o3yh55l

В Нетешине, по данным на сайте городской общины, проживает около 36 тыс. человек.

В "Укрэнерго" сообщали, что надеются пройти 19 ноября без аварийных отключений.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Аварийных отключений стало меньше, но тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 областях Украины и в Киеве, отметил вечером 18 ноября президент Владимир Зеленский.

Теги: электричество, электроэнергия, Хмельницкая область, отключение света, Хмельницкая АЭС
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