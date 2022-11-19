Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью остался без электричества – горсовет

В связи с перегрузкой электросети в Нетешине произошло аварийное отключение света на неопределенный срок Фото: Vladyslav Bespalov / Flickr

"По данным "Хмельницкоблэнерго", в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды на город", – говорится в сообщении.

Позже в горсовете добавили, что графиков отключений электросетей, даже ориентировочных, в Нетешине в ближайшее время не будет, так как речь идет об аварийном отключении.

"Как говорит народная мудрость: "Хотелось, чтобы было как лучше, а получилось как всегда". Не звоните и не ищите виновных. Не мешайте энергетикам работать", – заявили местные власти.

В Нетешине, по данным на сайте городской общины, проживает около 36 тыс. человек.

В "Укрэнерго" сообщали, что надеются пройти 19 ноября без аварийных отключений.