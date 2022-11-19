Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью остался без электричества – горсовет

"По данным "Хмельницкоблэнерго", в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды на город", – говорится в сообщении.
Позже в горсовете добавили, что графиков отключений электросетей, даже ориентировочных, в Нетешине в ближайшее время не будет, так как речь идет об аварийном отключении.
"Как говорит народная мудрость: "Хотелось, чтобы было как лучше, а получилось как всегда". Не звоните и не ищите виновных. Не мешайте энергетикам работать", – заявили местные власти.
В Нетешине, по данным на сайте городской общины, проживает около 36 тыс. человек.
В "Укрэнерго" сообщали, что надеются пройти 19 ноября без аварийных отключений.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
Аварийных отключений стало меньше, но тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 областях Украины и в Киеве, отметил вечером 18 ноября президент Владимир Зеленский.