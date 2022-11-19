"Без вас". Посол Великобритании с хлопком и фонариком показала вечер в Киеве без света

На снимке – фонарик и веточка хлопка на столе.

"Без вас", – написала посол на украинском языке.

13 октября Симмонс сообщила, что внесла свой вклад в экономию электроэнергии и поработала с фонариком.

16 августа посол назвала хлопок своей "новой привязанностью". Слово "бавовна" стало одним из символом украинского сопротивления российской оккупации. После полномасштабного вторжения РФ в Украину на военных складах оккупантов периодически происходят взрывы, которые российские пропагандистские СМИ называют "хлопками". После этого украинские пользователи соцсетей, высмеивая российскую пропаганду, начали называть очередные взрывы на складах оккупантов "бавовной" – именно так российское слово "хлопок" с ударением на второй слог переводит онлайн-переводчик на украинский язык.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Аварийных отключений стало меньше, но тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 областях Украины и в Киеве, отметил вечером 18 ноября президент Владимир Зеленский.