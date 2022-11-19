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"Укрэнерго": Первый выходной с первым снегом и минусовой температурой планируем пройти без аварийных отключений

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В столице ночью прошел снегопад
В столице ночью прошел снегопад
Фото: Gordonua.com

19 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии, но аварийных пока не планируют, несмотря на усложнение погодных условий. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram утром 19 ноября.

"Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений – ни в одной области. Сделали многое для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что сейчас проводятся стабилизационные отключения. 

"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более четырех часов для каждой группы потребителей", – подчеркнули в компании.

Во многих городах Украины этой ночью выпал снег. В частности, в Киеве дорожники сегодня борются с последствиями снегопада, на дорогах, мостах и тротуарах работает 302 единицы спецтехники, сообщили в КГГА. Снегопады прогнозируют в течение первой половины дня субботы, а также в воскресенье.

Генеральный директор поставщика энергии Yasno Сергей Коваленко попросил украинцев, несмотря на похолодание, "воздержаться от чрезмерного использования кондиционеров на обогрев или электрообогревателей".

"Потому что каждые 5 градусов понижения температуры на улице – это +200 МВт потребления электроэнергии. Это роскошь, которую мы сейчас не можем себе позволить. Иначе рискуем оставаться без света на более длительное время, чем сейчас", – пояснил он. 

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02abgogPcLDx3dyAc2pcyGjaNBQ6QWeBNCVNzCgWL41bLkUdNYcEw22oAv5t1GpUovl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины. 

Аварийных отключений стало меньше, но тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 областях Украины и в Киеве, отметил вечером 18 ноября президент Владимир Зеленский.

Теги: Киев, КГГА, Укрэнерго, отопление, электричество, похолодание, ДТЭК, снегопад, электроэнергия, снег, отключение света, веерные отключения, температура, энергосистема, Yasno
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