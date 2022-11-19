"Укрэнерго": Первый выходной с первым снегом и минусовой температурой планируем пройти без аварийных отключений

"Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений – ни в одной области. Сделали многое для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что сейчас проводятся стабилизационные отключения.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более четырех часов для каждой группы потребителей", – подчеркнули в компании.

Во многих городах Украины этой ночью выпал снег. В частности, в Киеве дорожники сегодня борются с последствиями снегопада, на дорогах, мостах и тротуарах работает 302 единицы спецтехники, сообщили в КГГА. Снегопады прогнозируют в течение первой половины дня субботы, а также в воскресенье.

Генеральный директор поставщика энергии Yasno Сергей Коваленко попросил украинцев, несмотря на похолодание, "воздержаться от чрезмерного использования кондиционеров на обогрев или электрообогревателей".

"Потому что каждые 5 градусов понижения температуры на улице – это +200 МВт потребления электроэнергии. Это роскошь, которую мы сейчас не можем себе позволить. Иначе рискуем оставаться без света на более длительное время, чем сейчас", – пояснил он.