Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии подкосит бизнес, "Укрэнерго" стоит привлечь зарубежное финансирование – Ukrfa

Предприятия не виноваты в том, что энергетическая инфраструктура страдает, отметили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Фото: depositphotos.com

"Я считаю, что "Укрэнерго" имеет возможность привлечения зарубежного финансирования под гарантии государства. У металлургических предприятий в нашей стране такой возможности нет. И перекладывать на еле дышащий бизнес еще и эти расходы – это не очень честно. Потому что предприятия не виноваты в том, что энергетическая инфраструктура страдает", – считает Кудрявцев.

По его словам, государственные монополии в Украине склонны не сокращать и оптимизировать свои расходы, а просто повышать тарифы для бизнеса.

"Все государственные монополии занимаются тем, что повышают тарифы для бизнеса. Хотя при этом все они получают из госбюджета средства для реструктуризации, и получают донорскую помощь от международных организаций. И тем не менее они все равно повышают тарифы, перекладывая таким образом свои проблемы на плечи бизнеса", – сказал исполнительный директор Ukrfa.