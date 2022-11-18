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Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии подкосит бизнес, "Укрэнерго" стоит привлечь зарубежное финансирование – Ukrfa

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Предприятия не виноваты в том, что энергетическая инфраструктура страдает, отметили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции
Предприятия не виноваты в том, что энергетическая инфраструктура страдает, отметили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции
Фото: depositphotos.com

Если "Укрэнерго" пойдет на значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, это окончательно подкосит бизнес, который и так значительно пострадал из-за войны, заявил в комментарии "Обозревателю" исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (Ukrfa) Сергей Кудрявцев. Он считает, что для реструктуризации своих долгов и покрытия расходов "Укрэнерго" должна привлечь зарубежное финансирование.

"Я считаю, что "Укрэнерго" имеет возможность привлечения зарубежного финансирования под гарантии государства. У металлургических предприятий в нашей стране такой возможности нет. И перекладывать на еле дышащий бизнес еще и эти расходы – это не очень честно. Потому что предприятия не виноваты в том, что энергетическая инфраструктура страдает", – считает Кудрявцев.

По его словам, государственные монополии в Украине склонны не сокращать и оптимизировать свои расходы, а просто повышать тарифы для бизнеса.

"Все государственные монополии занимаются тем, что повышают тарифы для бизнеса. Хотя при этом все они получают из госбюджета средства для реструктуризации, и получают донорскую помощь от международных организаций. И тем не менее они все равно повышают тарифы, перекладывая таким образом свои проблемы на плечи бизнеса", – сказал исполнительный директор Ukrfa.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины.

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