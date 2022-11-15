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Государство должно помочь "Укрэнерго" с реструктуризацией долгов – Федерация работодателей

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"Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%
"Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%
Фото: lb.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна найти решение в вопросе тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое учтет интересы всех участников рынка. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, пишет "Обозреватель".

"Мы благодарны всем энергетикам за все, что они делают. И государство должно делать все возможное, чтобы им помочь. Среди них – просить поддержки энергетической отрасли у международных партнеров. Ведь вопрос реструктуризации долгов "Укрэнерго" – это вопрос государственный и национальный. Кроме того, в таком случае средства от увеличения тарифов будут максимально идти на ремонты и новое оборудование", – заявил Ильичев.

По его словам, нужно найти баланс между интересами потребителей, производителей и поставщиков электроэнергии.

"Именно от того, будет ли найден баланс, зависит, будут ли работать предприятия и сколько людей придет в центры занятости", – сказал генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины.

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, Федерация работодателей Украины
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