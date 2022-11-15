Государство должно помочь "Укрэнерго" с реструктуризацией долгов – Федерация работодателей

"Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% Фото: lb.ua

"Мы благодарны всем энергетикам за все, что они делают. И государство должно делать все возможное, чтобы им помочь. Среди них – просить поддержки энергетической отрасли у международных партнеров. Ведь вопрос реструктуризации долгов "Укрэнерго" – это вопрос государственный и национальный. Кроме того, в таком случае средства от увеличения тарифов будут максимально идти на ремонты и новое оборудование", – заявил Ильичев.

По его словам, нужно найти баланс между интересами потребителей, производителей и поставщиков электроэнергии.

"Именно от того, будет ли найден баланс, зависит, будут ли работать предприятия и сколько людей придет в центры занятости", – сказал генеральный директор Федерации работодателей Украины.