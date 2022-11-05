Необходимо пересмотреть финансовую ликвидность рынка электрической энергии Украины – эксперт Центра Разумкова

Белявский отметил, что когда происходят атаки, энергогенерирующие компании и операторы системы распределения тратят деньги вне плана, и они должны быть компенсированы.

"Я лично рассчитываю не только на помощь, собственно, наших европейских и международных партнеров. Было бы хорошо все же пересмотреть финансовую ликвидность рынка электрической энергии Украины. Речь идет о наличии средств на энергорынке", – сказал он.

Он добавил, что последствия российских обстрелов оцениваются более чем в $10 млрд и в таком масштабе $100 млн поддержки от западных партнеров являются небольшой помощью.