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Необходимо пересмотреть финансовую ликвидность рынка электрической энергии Украины – эксперт Центра Разумкова

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Максим Белявский: Речь идет о наличии средств на энергорынке
Максим Белявский: Речь идет о наличии средств на энергорынке
Скриншот: Ми - Україна / YouTube

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров. Об этом заявил ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский в комментарии каналу "Ми – Україна".

Белявский отметил, что когда происходят атаки, энергогенерирующие компании и операторы системы распределения тратят деньги вне плана, и они должны быть компенсированы. 

"Я лично рассчитываю не только на помощь, собственно, наших европейских и международных партнеров. Было бы хорошо все же пересмотреть финансовую ликвидность рынка электрической энергии Украины. Речь идет о наличии средств на энергорынке", – сказал он.

Он добавил, что последствия российских обстрелов оцениваются более чем в $10 млрд и в таком масштабе $100 млн поддержки от западных партнеров являются небольшой помощью.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Международная торговая палата призвала НКРЭКУ ослабить ценовые ограничения. По информации экспертов ICC, масштаб разрушений требует от регулятора срочной реакции.

Теги: энергетика, электроэнергия, НКРЭКУ, госрегулирование, разрушения, Максим Белявский
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