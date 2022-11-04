"Энергетический "Рамштайн". G7 создает координационный механизм для помощи Украине в ремонте и защите энергетической и водной инфраструктуры

Страны заявили, что приветствуют храбрость и стойкость украинского народа перед лицом неспровоцированной агрессии России, и "мы полны решимости" помочь Украине удовлетворить ее потребности в подготовке к зиме.

"Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру. Мы с нетерпением ждем международной конференции 13 декабря в Париже, направленной на поддержку гражданской устойчивости Украины, организованной Францией и Украиной. Мы также приветствуем итоги Международной конференции экспертов, состоявшейся 25 октября в Берлине, и по-прежнему полны решимости внести свой вклад в восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины. Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге 4 ноября заявил, что механизм координации создан по принципу работы контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн", пишет "Укринформ".

"С учетом явно умышленных попыток России, президента [РФ Владимира] Путина уничтожить как можно больше критической инфраструктуры Украины – в частности, энергосетей и объектов, необходимых для отопления домов, чтобы больницы не могли функционировать, школы не могли отапливаться и не имели электропитания, – мы [G7] определили, что вместе можем многое сделать, чтобы помочь украинцам", – сказал он.

По его словам, страны G7 создали фактически отдельный механизм, чтобы понять потребности Украины и что каждое государство может предложить со своей стороны.

"Это немного похоже на "рамштайнский" процесс помощи Украине в ее оборонных нуждах. Мы делаем то же, только в сфере энергетики", – заявил глава американской дипломатии.