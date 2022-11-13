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Федерация металлургов о повышении тарифов на диспетчеризацию электроэнергии: Мы собственными руками отдаляем победу Украины

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НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%
НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%
Фото: depositphotos.com

Если "Укрэнерго" существенно повысит тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, возможности бизнеса помогать Вооруженным силам Украины сократятся, заявила в комментарии "Обозревателю" глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"Наши компании обеспечивают на сегодняшний день не только поступления в бюджет, но и также потребности ВСУ, причем помощь они организуют за свой счет. И поэтому, когда мы говорим о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, мы должны понимать, что средства заберут в том числе и по помощи для украинских воинов. Поэтому фактически мы собственными руками отдаляем победу Украины", – сказала она.

Эксперт убеждена, что после повышения тарифов ряд компаний лишатся возможности помогать ВСУ, поэтому нужно посчитать экономические показатели и определить, сможет ли государство закрыть эти потребности военных без участия бизнеса.

"У нас к некоторым компаниям стоит очередь военных, которые ждут помощи! Поэтому здесь вопрос не только в том, может ли бизнес платить больше за электроэнергию. А в том, что у компаний не будет средств на помощь бойцам, потому что мы вынуждены будем отдать эти деньги "Укрэнерго", – объяснила Колесникова.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%: с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Теги: бизнес, Укрэнерго, электричество, тарифы, электроэнергия, деньги, ВСУ, компании
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