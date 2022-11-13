Федерация металлургов о повышении тарифов на диспетчеризацию электроэнергии: Мы собственными руками отдаляем победу Украины

"Наши компании обеспечивают на сегодняшний день не только поступления в бюджет, но и также потребности ВСУ, причем помощь они организуют за свой счет. И поэтому, когда мы говорим о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, мы должны понимать, что средства заберут в том числе и по помощи для украинских воинов. Поэтому фактически мы собственными руками отдаляем победу Украины", – сказала она.

Эксперт убеждена, что после повышения тарифов ряд компаний лишатся возможности помогать ВСУ, поэтому нужно посчитать экономические показатели и определить, сможет ли государство закрыть эти потребности военных без участия бизнеса.

"У нас к некоторым компаниям стоит очередь военных, которые ждут помощи! Поэтому здесь вопрос не только в том, может ли бизнес платить больше за электроэнергию. А в том, что у компаний не будет средств на помощь бойцам, потому что мы вынуждены будем отдать эти деньги "Укрэнерго", – объяснила Колесникова.