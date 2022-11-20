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У Украины есть исторический шанс построить мощности ветроэнергетики во время войны – инвесторы

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Андрей Конеченков: Готового к установке ветроэнергетического оборудования на территории Украины у компаний "зеленой" энергетики по меньшей мере на 300 МВт
Андрей Конеченков: Готового к установке ветроэнергетического оборудования на территории Украины у компаний "зеленой" энергетики по меньшей мере на 300 МВт
Фото: reform.energy

Украина имеет исторический шанс быстро добавить в энергосистему сотни мегаватт новой генерирующей мощности, чтобы повысить собственную энергобезопасность и в перспективе снова зарабатывать на экспорте электроэнергии, говорится в блоге главы правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова на сайте "Энерогореформа".

"Готового к установке ветроэнергетического оборудования на территории Украины у компаний "зеленой" энергетики по меньшей мере на 300 МВт. Номинально это как два энергоблока теплоэлектростанций на угле или треть мощности одного атомного энергоблока", – сказал Конеченков.

По его словам, ветростанции – это единственные на сегодняшний день энергетические мощности, которые страна может добавить чрезвычайно быстро, несмотря на войну. На установку одной ветротурбины мощностью 4–6 МВт может потребоваться меньше недели.

"Такой скорости строительства еще и в условиях войны ни одна другая генерация продемонстрировать не может. Другие потенциальные энергопроекты для страны точно замерли до наступления победы", – подчеркнул представитель инвесторов.

По его информации, единственное, что пока останавливает инвесторов в возобновлении строительства – это истечение в конце 2022 года сроков, установленных законодательством, на введение ВЭС в эксплуатацию, получение "зеленого" тарифа и технических условий на присоединение ВЭС к энергосистеме страны.

Минэнерго разработало законопроект, зарегистрированный КМУ Украины 8 ноября 2022 года в Верховной Раде Украины под №8191 и позволяющий получать компаниям "зеленый" тариф и, соответственно, достроить мощности до конца 2024 года.

"Быстрое принятие этого закона является очень важным шагом в усилении энергетической безопасности Украины", – заявил Конеченков.

Инвесторы в зеленую энергетику надеются, что комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной Рады Украины не заблокирует законопроект, предусматривающий возможность достроить ветроэлектростанции в следующие два года. Президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода.

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, законодательство, законопроект, энергобезопасность, зеленая энергетика, зеленый тариф, энергосистема
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