Инвесторы призывают энергетический комитет Рады поддержать законопроект о достройке ветроэлектростанций

Инвесторы очень обеспокоены риском блокирования законопроекта, поскольку они намеревались достроить станции еще несколько месяцев назад, сообщили в Украинской ветроэнергетической ассоциации Фото: depositphotos.com

"Есть зарегистрированный законопроект о продлении pre-PPA и технических условий на два года. Мы не знаем, как сегодня этот законопроект пройдет через комитет по энергетике", – сказал Конеченков.

По его словам, инвесторы очень обеспокоены риском блокирования законопроекта, поскольку они намеревались достроить станции еще несколько месяцев назад и это могло бы снизить текущие проблемы с отключениями в Украине.

"Если бы мы достроили ветростанции, то сегодня бы не было проблем со снабжением электроэнергией в Херсоне или других регионах, где сегодня происходят отключения света, – пояснил глава правления ассоциации. – Мне бы очень не хотелось, чтобы блокировались какие-то важные законы, поскольку сегодня каждый киловатт, который может быть произведен на ветровых и биоэнергетических станциях, был бы полезен энергосистеме".