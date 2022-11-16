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Инвесторы призывают энергетический комитет Рады поддержать законопроект о достройке ветроэлектростанций

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Инвесторы очень обеспокоены риском блокирования законопроекта, поскольку они намеревались достроить станции еще несколько месяцев назад, сообщили в Украинской ветроэнергетической ассоциации
Инвесторы очень обеспокоены риском блокирования законопроекта, поскольку они намеревались достроить станции еще несколько месяцев назад, сообщили в Украинской ветроэнергетической ассоциации
Фото: depositphotos.com

Инвесторы в "зеленую" энергетику надеются, что законопроект, предусматривающий возможность достроить ветроэлектростанции в следующие два года, не будет заблокирован, заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, пишет "РБК-Украина".

"Есть зарегистрированный законопроект о продлении pre-PPA и технических условий на два года. Мы не знаем, как сегодня этот законопроект пройдет через комитет по энергетике", – сказал Конеченков.

По его словам, инвесторы очень обеспокоены риском блокирования законопроекта, поскольку они намеревались достроить станции еще несколько месяцев назад и это могло бы снизить текущие проблемы с отключениями в Украине.

"Если бы мы достроили ветростанции, то сегодня бы не было проблем со снабжением электроэнергией в Херсоне или других регионах, где сегодня происходят отключения света, – пояснил глава правления ассоциации. – Мне бы очень не хотелось, чтобы блокировались какие-то важные законы, поскольку сегодня каждый киловатт, который может быть произведен на ветровых и биоэнергетических станциях, был бы полезен энергосистеме".

Контекст:

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности зеленой энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на один-два года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина".

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: Верховная Рада, инвестиции, энергетика, строительство, электроэнергия, законопроект, зеленая энергетика
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