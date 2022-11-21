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"Ограничения удалось смягчить". "Укрэнерго" рассказало об отключениях электроэнергии 21 ноября

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В "Укрэнерго" не прогнозируют аварийных отключений света
В "Укрэнерго" не прогнозируют аварийных отключений света
Фото: pixabay.com

В течение 21 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии, проинформировала 20 ноября в Telegrаm компания "Укрэнерго".

21 ноября с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что продолжают делать все возможное, чтобы вернуть украинцам свет.

"Напоминаем, графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго. [...] "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", – напомнили в "Укрэнерго".

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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