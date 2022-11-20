Зеленский: Наиболее жесткие бои – в Донецкой области, Луганская – с боями двигаемся, юг – уничтожаем потенциал оккупантов

Об этом 20 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак этих суток меньше, из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно высоким. Луганская область – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на сейчас, на востоке уже имеем почти 400 обстрелов с начала дня", – сообщил президент.
По словам Зеленского, на юге Украины ВСУ "держат оборону и последовательно, очень просчитано уничтожают потенциал оккупантов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
В Луганской ОВА сообщали, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная, по данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.
18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российских оккупантов перебрасывают из Херсонской области в Луганскую.