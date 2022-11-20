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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Наиболее жесткие бои – в Донецкой области, Луганская – с боями двигаемся, юг – уничтожаем потенциал оккупантов

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В Донецкой области "просто ад", говорил Зеленский 12 ноября
В Донецкой области "просто ад", говорил Зеленский 12 ноября
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

В Донецкой области продолжаются самые жесткие бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

Об этом 20 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак этих суток меньше, из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно высоким. Луганская область – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на сейчас, на востоке уже имеем почти 400 обстрелов с начала дня", – сообщил президент.

По словам Зеленского, на юге Украины ВСУ "держат оборону и последовательно, очень просчитано уничтожают потенциал оккупантов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/513321240705572/

Контекст:

Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В Луганской ОВА сообщали, что силы обороны Украины продвигаются на направлении Сватово – Кременная, по данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.

18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российских оккупантов перебрасывают из Херсонской области в Луганскую.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, президент, обращение, российские оккупанты
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