Зеленский: Наиболее жесткие бои – в Донецкой области, Луганская – с боями двигаемся, юг – уничтожаем потенциал оккупантов

В Донецкой области "просто ад", говорил Зеленский 12 ноября Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Об этом 20 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак этих суток меньше, из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно высоким. Луганская область – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на сейчас, на востоке уже имеем почти 400 обстрелов с начала дня", – сообщил президент.

По словам Зеленского, на юге Украины ВСУ "держат оборону и последовательно, очень просчитано уничтожают потенциал оккупантов".

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