Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, среди раненых – ребенок – полиция

Об этом 20 ноября сообщили в полиции Донецкой области.
Отмечается, что правоохранители зарегистрировали 14 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск.
"Враг обстрелял города Бахмут, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Святогорск, Курахово, поселок Великая Новоселка, села Карловка, Максимильяновка, Соловьево. Рашисты били из ЗРК С-300, артиллерии и минометов. Разрушен и поврежден 21 гражданский объект – 18 жилых домов, хозяйственные постройки, база отдыха", – говорится в сообщении.
Также зафиксировано по два ракетных удара в Краматорске и Святогорске, добавили в полиции.
"Оккупанты попали по населенным пунктам из ЗРК С-300. В Краматорске повреждено 14 частных домов и две хозяйственные постройки. В Святогорске – база отдыха и многоквартирный дом. По предварительным данным, люди не пострадали", – указывается в сообщении.
Кроме того, из минометов россияне обстреляли Угледар, в результате чего ранение получил ребенок 2007 года рождения.
Есть раненый в Бахмуте, подчеркнули в полиции Донецкой области.
Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
По данным полиции, с начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 30,7 тыс. человек, из них 4622 – дети.
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
В начале ноября в ОВА сообщали, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.