Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, среди раненых – ребенок – полиция

Россияне били из ЗРК С-300, артиллерии и минометов, отметили в полиции Донецкой области Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Об этом 20 ноября сообщили в полиции Донецкой области.

Отмечается, что правоохранители зарегистрировали 14 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск.

"Враг обстрелял города Бахмут, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Святогорск, Курахово, поселок Великая Новоселка, села Карловка, Максимильяновка, Соловьево. Рашисты били из ЗРК С-300, артиллерии и минометов. Разрушен и поврежден 21 гражданский объект – 18 жилых домов, хозяйственные постройки, база отдыха", – говорится в сообщении.

Также зафиксировано по два ракетных удара в Краматорске и Святогорске, добавили в полиции.

"Оккупанты попали по населенным пунктам из ЗРК С-300. В Краматорске повреждено 14 частных домов и две хозяйственные постройки. В Святогорске – база отдыха и многоквартирный дом. По предварительным данным, люди не пострадали", – указывается в сообщении.

Кроме того, из минометов россияне обстреляли Угледар, в результате чего ранение получил ребенок 2007 года рождения.

Есть раненый в Бахмуте, подчеркнули в полиции Донецкой области.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным полиции, с начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 30,7 тыс. человек, из них 4622 – дети.