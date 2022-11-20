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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, среди раненых – ребенок – полиция

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Россияне били из ЗРК С-300, артиллерии и минометов, отметили в полиции Донецкой области
Россияне били из ЗРК С-300, артиллерии и минометов, отметили в полиции Донецкой области
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Российские оккупационные войска нанесли удары по 10 населенным пунктам Донецкой области, в результате военных преступлений РФ есть раненые мирные жители.

Об этом 20 ноября сообщили в полиции Донецкой области.

Отмечается, что правоохранители зарегистрировали 14 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск.

"Враг обстрелял города Бахмут, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Святогорск, Курахово, поселок Великая Новоселка, села Карловка, Максимильяновка, Соловьево. Рашисты били из ЗРК С-300, артиллерии и минометов. Разрушен и поврежден 21 гражданский объект – 18 жилых домов, хозяйственные постройки, база отдыха", – говорится в сообщении.

Также зафиксировано по два ракетных удара в Краматорске и Святогорске, добавили в полиции.

"Оккупанты попали по населенным пунктам из ЗРК С-300. В Краматорске повреждено 14 частных домов и две хозяйственные постройки. В Святогорске – база отдыха и многоквартирный дом. По предварительным данным, люди не пострадали", – указывается в сообщении.

Кроме того, из минометов россияне обстреляли Угледар, в результате чего ранение получил ребенок 2007 года рождения.

Есть раненый в Бахмуте, подчеркнули в полиции Донецкой области.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным полиции, с начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 30,7 тыс. человек, из них 4622 – дети.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/pfbid0x7jyGwG2uMUFb4hyuNFvQzA4MGs33o1wVhWB1Vua5CmrVMprtnz2dmBumZ4uDkmsl

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

В начале ноября в ОВА сообщали, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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