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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в результате обстрелов в Донецкой области ранены два человека – в Бахмуте и Угледаре

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Донецкая область под ежедневными интенсивными обстрелами россиян
Донецкая область – под ежедневными интенсивными обстрелами россиян
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За 19 ноября в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области ранены двое гражданских: в Бахмуте и Угледаре. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Всего, по его информации, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе убиты 1216 мирных жителя, ранены 2613.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.

 

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Павел Кириленко
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