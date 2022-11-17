СБУ идентифицировала коллаборантов, инициировавших "присоединение" Донецкой области к РФ

СБУ установила личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты ДНР". Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи Кремля по подготовке и проведению незаконного референдума в захваченных районах Донецкой области.
В его состав вошли должностные лица-коллаборанты из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся работать на бюджет России.
Под видом общественных инициатив они помогали Москве скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины, отмечает СБУ.
Именно они направили "срочное обращение" к главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением к России.
Перед подготовкой "письма" злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В "мероприятии" активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов.
Следователи Службы безопасности сообщили всем 12 фигурантам о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
В общей сложности СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного референдума в Донецкой области.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности, Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.