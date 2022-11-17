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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала коллаборантов, инициировавших "присоединение" Донецкой области к РФ

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СБУ установила личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты ДНР"
СБУ установила личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты ДНР"
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ установила личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты ДНР". Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи Кремля по подготовке и проведению незаконного референдума в захваченных районах Донецкой области.

В его состав вошли должностные лица-коллаборанты из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся работать на бюджет России.

Под видом общественных инициатив они помогали Москве скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины, отмечает СБУ.

Именно они направили "срочное обращение" к главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением к России.

Перед подготовкой "письма" злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В "мероприятии" активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов.

Следователи Службы безопасности сообщили всем 12 фигурантам о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В общей сложности СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного референдума в Донецкой области.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности, ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияАвстрияГрузияТурция и другие. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, референдум, Донецкая область, война, война России против Украины
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