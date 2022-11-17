СБУ идентифицировала коллаборантов, инициировавших "присоединение" Донецкой области к РФ

СБУ установила личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты ДНР". Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи Кремля по подготовке и проведению незаконного референдума в захваченных районах Донецкой области.

В его состав вошли должностные лица-коллаборанты из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся работать на бюджет России.

Под видом общественных инициатив они помогали Москве скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины, отмечает СБУ.

Именно они направили "срочное обращение" к главарю террористов "ДНР" Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением к России.

Перед подготовкой "письма" злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В "мероприятии" активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов.

Следователи Службы безопасности сообщили всем 12 фигурантам о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В общей сложности СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного референдума в Донецкой области.