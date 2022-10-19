СБУ задержала женщину, которая организовывала фейковый референдум в Луганской области

Следствию стало известно, что 50-летняя жительница села Стельмаховка Луганской области работала на сельхозпредприятии, а после оккупации района пошла на сотрудничество с российскими захватчиками по идеологическим соображениям.
Оккупанты пообещали женщине "лояльность" и поручили ей подготовить и провести фейковый референдум в родном селе. В частности, она обходила дворы односельчан с урной для сбора бюллетеней, агитировала их проголосовать за "присоединение" к России, а позже в составе "избирательной комиссии" обеспечила нужный "подсчет голосов".
Сейчас женщина находится под стражей. Ей сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.