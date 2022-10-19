СБУ задержала женщину, которая организовывала фейковый референдум в Луганской области

По информации СБУ, 50-летняя женщина пошла на сотрудничество с российскими захватчиками Фото: Служба безпеки України / Telegram

Следствию стало известно, что 50-летняя жительница села Стельмаховка Луганской области работала на сельхозпредприятии, а после оккупации района пошла на сотрудничество с российскими захватчиками по идеологическим соображениям.

Оккупанты пообещали женщине "лояльность" и поручили ей подготовить и провести фейковый референдум в родном селе. В частности, она обходила дворы односельчан с урной для сбора бюллетеней, агитировала их проголосовать за "присоединение" к России, а позже в составе "избирательной комиссии" обеспечила нужный "подсчет голосов".

Сейчас женщина находится под стражей. Ей сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.