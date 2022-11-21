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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Реально объединились в защите". Зеленский призвал поддержать заявки Украины на членство в НАТО и Евросоюзе

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Зеленский: Украинцы уверены, что мы сможем защититься в этой войне
Зеленский: Украинцы уверены, что мы сможем защититься в этой войне
Фото: president.gov.ua

Российская агрессия против Украины угрожает всем, кто ценит свободу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 ноября в обращении к Генеральной ассамблее НАТО, которое транслировало Общественное.

"Все вы видите, что нам угрожает, нам всем, кто не представляет своей жизни без свободы. Все вы видите, насколько существенный вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина. Все вы видите, насколько важно то, что мы с вами реально объединились в защите после 24 февраля. Благодаря этому вы видите, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО", – сказал Зеленский.

Президент Украины призвал поддержать заявки страны на членство и в Евросоюзе, и в Альянсе.

"Украинцы не просто верят, украинцы уверены, что мы сможем защититься в этой войне и вернуть границы объединенной Европы на всю длину нашей восточной и южной границы. Украинцы не просто верят, украинцы знают, что сила нашей демократии будет гарантией того, что ни одна тирания на восток от нас не сможет угрожать Европе", – объяснил он.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

31 октября Украина начала работу по подписанию деклараций о ее евроатлантической перспективе с членами НАТО, говорил Зеленский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, демократия, Владимир Зеленский, российская агрессия, украинцы, Евросоюз, членство, границы, ЕС
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