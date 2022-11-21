"Реально объединились в защите". Зеленский призвал поддержать заявки Украины на членство в НАТО и Евросоюзе

"Все вы видите, что нам угрожает, нам всем, кто не представляет своей жизни без свободы. Все вы видите, насколько существенный вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина. Все вы видите, насколько важно то, что мы с вами реально объединились в защите после 24 февраля. Благодаря этому вы видите, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО", – сказал Зеленский.
Президент Украины призвал поддержать заявки страны на членство и в Евросоюзе, и в Альянсе.
"Украинцы не просто верят, украинцы уверены, что мы сможем защититься в этой войне и вернуть границы объединенной Европы на всю длину нашей восточной и южной границы. Украинцы не просто верят, украинцы знают, что сила нашей демократии будет гарантией того, что ни одна тирания на восток от нас не сможет угрожать Европе", – объяснил он.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.
31 октября Украина начала работу по подписанию деклараций о ее евроатлантической перспективе с членами НАТО, говорил Зеленский.