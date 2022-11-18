"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов 122-го и 152-го калибра: снаряды производят по технологии НАТО и уже не первый месяц

"Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров. Боеприпасы, которые производит "Укроборонпром", должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают", – говорится в сообщении.

Также в "Укроборонпроме" проинформировали, что Украина будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО.

"Доверие к Украине и ее оборонно-промышленному комплексу постоянно растет. Этому способствует и начатая нами реформа по превращению "Укроборонпрома" в современную высокотехнологичную оборонную компанию. По состоянию на сегодняшний день преобразовано в хозяйственные общества более 20 предприятий государственной оборонки, на очереди – сам концерн. Реформа позволит повысить степень прозрачности деятельности государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, привлекать еще больше инвестиций, осуществлять трансфер технологий, создавать больше совместных предприятий, в том числе со странами НАТО, и поможет обезопасить оборонку от коррупционных рисков", – добавили в госконцерне.