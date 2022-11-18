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"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов 122-го и 152-го калибра: снаряды производят по технологии НАТО и уже не первый месяц

В "Укроборонпроме" рассказали, что производство снарядов снизит зависимость украинской артиллерии от поставок снарядов советских калибров из-за границы
В "Укроборонпроме" рассказали, что производство снарядов снизит зависимость украинской артиллерии от поставок снарядов советских калибров из-за границы
Фото: depositphotos.com

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Об этом пресс-служба госконцерна проинформировала 18 ноября.

"Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров. Боеприпасы, которые производит "Укроборонпром", должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают", – говорится в сообщении. 

Также в "Укроборонпроме" проинформировали, что Украина будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО. 

"Доверие к Украине и ее оборонно-промышленному комплексу постоянно растет. Этому способствует и начатая нами реформа по превращению "Укроборонпрома" в современную высокотехнологичную оборонную компанию. По состоянию на сегодняшний день преобразовано в хозяйственные общества более 20 предприятий государственной оборонки, на очереди – сам концерн. Реформа позволит повысить степень прозрачности деятельности государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, привлекать еще больше инвестиций, осуществлять трансфер технологий, создавать больше совместных предприятий, в том числе со странами НАТО, и поможет обезопасить оборонку от коррупционных рисков", – добавили в госконцерне.

Контекст:

О том, что Украина наладила производство снарядов этих трех калибров, заявлял 4 ноября в эфире Ukraine Media Center Odesa министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, снаряды калибра 155 мм Украина производить не планирует.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Укроборонпром, вооружение, боеприпасы, артиллерия, реформа, госконцерн
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