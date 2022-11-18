"Укроборонпром" будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

"Укроборонпром" заявил об интеграции Украины в оборонно-промышленный комплекс НАТО Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами – членами Альянса", – сказано в релизе.

Речь идет о сотрудничестве с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами, соглашения с которым не предусматривают разглашения информации.

"Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новосозданные в безопасных местах", – рассказала спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад.

Одним из последних таких соглашений было создание оборонного кластера с Чехией, уточнила она.

Это соглашение, как сказано в релизе, предусматривает:

производство военной техники;

увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;

развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;

сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности создание совместных научно-исследовательских центров. Для реализации этих планов планируют привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия и международных финансовых доноров.

В госконцерне сообщили, что для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и Министерство иностранных дел договорились о дальнейшей координации действий.

"Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", – считают в концерне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)