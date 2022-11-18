"Укроборонпром" будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами – членами Альянса", – сказано в релизе.
Речь идет о сотрудничестве с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами, соглашения с которым не предусматривают разглашения информации.
"Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новосозданные в безопасных местах", – рассказала спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад.
Одним из последних таких соглашений было создание оборонного кластера с Чехией, уточнила она.
Это соглашение, как сказано в релизе, предусматривает:
В госконцерне сообщили, что для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и Министерство иностранных дел договорились о дальнейшей координации действий.
"Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", – считают в концерне.
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