Украина планирует развивать систему дронов, которые применяются под водой и по земле – Резников

Он отметил, Украина планирует развивать систему дронов, которые применяются не только в воздухе, а под водой и по земле.
"Это будущее современных войн на Земле. К сожалению, имея такого соседа мы понимаем все вызовы после победы в этой войне. Поэтому мы развиваем систему беспилотных дронов, а также средства контрборьбы с вражескими беспилотниками, чтобы сбивать их или завладевать ими. Это вызов для всех украинских мозгов", – рассказал Резников.
О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.
2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.