Украина планирует развивать систему дронов, которые применяются под водой и по земле – Резников

Он отметил, Украина планирует развивать систему дронов, которые применяются не только в воздухе, а под водой и по земле.

"Это будущее современных войн на Земле. К сожалению, имея такого соседа мы понимаем все вызовы после победы в этой войне. Поэтому мы развиваем систему беспилотных дронов, а также средства контрборьбы с вражескими беспилотниками, чтобы сбивать их или завладевать ими. Это вызов для всех украинских мозгов", – рассказал Резников.