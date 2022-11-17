В 2014 году у Украины нечем было защищаться – танки не ездили, заправлять нечем, аккумуляторы разворовали – Яценюк

"Потому что сказать, что война закончится быстро, – это значит, что Украина должна иметь такую милитарную мощь и такое преимущество, где фактически украинская армия должна дойти до Кремля. Возможно, я преувеличиваю в этих словах, но суть такая. Суть в том, что это должно привести к падению российского режима как такового. Потому что любая Россия при остановке войны перегруппируется и снова будет идти в Украину, снова будет воевать против Украины. Это вопрос только времени. И мы это увидели с 2014 года", – сказал Яценюк.

Он отметил, что "не знает, чем бы закончилось", если бы президент РФ Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины в 2014 году.

"Я ведь помню, что у нас в 2014 году было. Ничего, Дима. Танки не ездили, заправлять было нечем, аккумуляторов не было, потому что их все разворовывали. Это же 20 числа Путин выдал медаль "За взятие Крыма". А я премьером стал 27-го, кажется: через неделю. А они уже 20-го медаль выдали, что они уже Крым взяли. У нас на всю страну было 5 тыс. Вооруженных сил боеспособных. Ну, "боеспособных" – это тех, кто готов был воевать. Когда команду дали выводить из бараков технику, ничего не ехало. Вообще ничего не ехало. Разворовано. Ну, министр обороны – россиянин, глава СБУ – россиянин, "Укроборонпром" полностью работал на Россию. То есть полностью [была] разграблена, отсутствовала армия сама по себе. Россия ее намеренно уничтожала", – добавил экс-премьер.

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