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Яценюк о стене на границе с Беларусью: Хорошо, что наконец-то начали строить. Браво

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Украина строит на границе с Беларусью инженерные заграждения, частью которых является железобетонный забор с колючей проволокой
Украина строит на границе с Беларусью инженерные заграждения, частью которых является железобетонный забор с колючей проволокой
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк считает правильным решение реализовывать проект "Стена". Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя строительство стены на границе с Беларусью.

"Это было мое политическое решение: строить государственную границу. Я принял это решение. Я считаю это решение категорически и совершенно правильным. Прошло 6,5 года – к чему вернулись? К строительству государственной границы", – сказал он. 

Яценюк рассказал, что когда шла речь о строительстве "Стены", он считал, что это должна быть бетонная или металлическая стена. 

"Там показывают, что сейчас строят бетонную стену. Ну, я расскажу вам, как это у меня было. Я ведь тоже умника из себя строил. Ну, позвал на совещание. Пограничники приехали, проектировщики. И я великий архитектор тоже, строитель великий: "Да нет – что вы там предлагаете? Что вы глупости мне показываете? Это должна быть либо металлическая, либо бетонная стена. И вот так надо строить". Они говорят: "Арсений Петрович, вы знаете, при всем уважении к вам... Вы что, пограничник?" – "Нет". – "Вы что, будете охранять эту границу?" – "Нет". – "Может, вы строитель?" – "Нет". – "А может, вы военный?" – "Нет". – "Можно, вы не будете лезть в проекты строительства государственной границы? Можно, мы как-то без вас разберемся? А вам на пальцах мы объясняем, какая разница между бетонной стеной и той заградительной сеткой, которая построена. Бетонная стена раз в 10 дороже. А с точки зрения того, проедет ли через нее танк, – так же, как через одну, – так и через другую проедет танк. Можно ли взорвать бетонную стену? Так же просто: любой взрывчаткой, как и любой другой объект. Более того, танки не будут ехать через государственную границу, потому что там, во-первых, ров был, а во-вторых, танки будут ехать, если, не дай бог, это произойдет, по дорогам", – отметил он.

Ключевое в проекте "Стена" – средства слежения, сказал Яценюк. 

"Та граница, которую я строил, была полностью в сети: наблюдение, электрические системы, магнитные... Там бог знает что. Я не имею права просто все рассказывать, потому что там закрыто. Дальше там огневые опорные пункты, блиндажи, машины, БТРы... То есть это целый комплекс. От самой стены бетонного образца? Только деньги потратить. Поэтому я почувствовал критику моего решения от всех, кроме, знаете кого? Кроме тех, кто границу охраняет. Кроме тех, кого это касалось. Я не видел ни одного заявления пограничника, а наоборот: говорили, какое это правильное решение, что мы это делали. Поэтому я приветствую, что, наконец, через 6,5 года начали строить. Это первое. Второе: ну, если приняли решение строить из бетона, то я сейчас же тоже не буду лезть, умничать. Значит, ну они приняли решение, – добавил он. – То, что наконец-то вернулись к строительству государственной границы, – браво". 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны были реализовать до 2025 года. По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%, на апрель 2021 года – на 51%.

11 ноября в Офисе президента проинформировали, что на севере Украины идут работы по постройке стены на границе с Беларусью"Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", – рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Беларусь, граница, Госпогранслужба, танки, пограничники, строительство, проект Стена, стена, охрана, Кирилл Тимошенко, границы
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