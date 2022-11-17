Яценюк о стене на границе с Беларусью: Хорошо, что наконец-то начали строить. Браво

"Это было мое политическое решение: строить государственную границу. Я принял это решение. Я считаю это решение категорически и совершенно правильным. Прошло 6,5 года – к чему вернулись? К строительству государственной границы", – сказал он.

Яценюк рассказал, что когда шла речь о строительстве "Стены", он считал, что это должна быть бетонная или металлическая стена.

"Там показывают, что сейчас строят бетонную стену. Ну, я расскажу вам, как это у меня было. Я ведь тоже умника из себя строил. Ну, позвал на совещание. Пограничники приехали, проектировщики. И я великий архитектор тоже, строитель великий: "Да нет – что вы там предлагаете? Что вы глупости мне показываете? Это должна быть либо металлическая, либо бетонная стена. И вот так надо строить". Они говорят: "Арсений Петрович, вы знаете, при всем уважении к вам... Вы что, пограничник?" – "Нет". – "Вы что, будете охранять эту границу?" – "Нет". – "Может, вы строитель?" – "Нет". – "А может, вы военный?" – "Нет". – "Можно, вы не будете лезть в проекты строительства государственной границы? Можно, мы как-то без вас разберемся? А вам на пальцах мы объясняем, какая разница между бетонной стеной и той заградительной сеткой, которая построена. Бетонная стена раз в 10 дороже. А с точки зрения того, проедет ли через нее танк, – так же, как через одну, – так и через другую проедет танк. Можно ли взорвать бетонную стену? Так же просто: любой взрывчаткой, как и любой другой объект. Более того, танки не будут ехать через государственную границу, потому что там, во-первых, ров был, а во-вторых, танки будут ехать, если, не дай бог, это произойдет, по дорогам", – отметил он.

Ключевое в проекте "Стена" – средства слежения, сказал Яценюк.

"Та граница, которую я строил, была полностью в сети: наблюдение, электрические системы, магнитные... Там бог знает что. Я не имею права просто все рассказывать, потому что там закрыто. Дальше там огневые опорные пункты, блиндажи, машины, БТРы... То есть это целый комплекс. От самой стены бетонного образца? Только деньги потратить. Поэтому я почувствовал критику моего решения от всех, кроме, знаете кого? Кроме тех, кто границу охраняет. Кроме тех, кого это касалось. Я не видел ни одного заявления пограничника, а наоборот: говорили, какое это правильное решение, что мы это делали. Поэтому я приветствую, что, наконец, через 6,5 года начали строить. Это первое. Второе: ну, если приняли решение строить из бетона, то я сейчас же тоже не буду лезть, умничать. Значит, ну они приняли решение, – добавил он. – То, что наконец-то вернулись к строительству государственной границы, – браво".

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