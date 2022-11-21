В Киеве ввели экстренные отключения света, графики не работают

В связи с этим графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.