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"Все увидели, на что способны украинцы". Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

 
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Зеленский: Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не утратили достоинства
Зеленский: Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не утратили достоинства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Его обращение опубликовано на сайте Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что с прошлого года в нашем государстве и мире изменилось немало вещей, однако есть то, что осталось неизменным – стремление к достоинству и свободе.

"Мы всегда помнили об этом и не имеем права забыть. Всегда это ценили и не имеем страха защищать. Мы всегда знали, что хотим. А в этом году все узнали, что мы можем. Это увидели друзья и враги. Союзники и партнеры. Убедились мы сами. Кто-то – еще раз. Некоторые – впервые. Но все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас – праздник. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы", – сказал он.

Президент подчеркнул особую значимость ВСУ, доказавших в борьбе с оккупантами, что они являются одной из лучших армий мира. Также он отметил роль гражданских, котовых голыми руками останавливать БТРы и даже под оккупацией выходить на протесты.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не утратили достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину", – добавил Зеленский.

Он выразил уверенность в победе Украины в войне против России.

"И в День достоинства и свободы соберемся на площади Независимости. Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы. В мирном Киеве, в мирной Украине, я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным", – завершил он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, праздники, Владимир Зеленский, война России против Украины, День достоинства и свободы
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